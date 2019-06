Barca a vela | 9 crociere da fare quest’estate per un viaggio memorabile

vanityfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Divertirsi fra le CicladiIn caicco fra le isole della TurchiaIn goletta verso FethiyeAlla scoperta delle EolieRotta verso l’Artico Rotta verso l’Artico La traversata oceanicaLa traversata oceanicaPolinesia Francese con unatutta per séA ritmo di tango nel DodecanesoAlle Baleari per trovare (magari) l’amoreMare. Se lo amate è arrivato o tornato il momento di leggere qui. Per scegliere e imrsi sullepiù belle ed esplorare ogni mare e anche qualche oceano. Con l’imbarco alla cabina, in cui sostanzialmente ci si paga la propria quota per prendere parte a unche include altre persone, i tour disponibili sono davvero per tutte le tasche. Anzi, a parità di periodo, in alcuni casi sembrano anche più convenienti della classica vacanza hotel e ombrellone a cui siamo più abituati. I viaggi inoffrono alcuni vantaggi innegabili. Si ha la possibilità, ...

Gazzetta_it : #Vela, #Soldini terzo nonostante una collisione nella #San Francisco-San Diego - repubblica : Migranti, decimo sbarco in Italia in tre giorni. A Crotone 54 in barca a vela [news aggiornata alle 15:35] - repubblica : Migranti, decimo sbarco in Italia in tre giorni. A Crotone 54 in barca a vela -