Ballando con le stelle | Milly Carlucci riceve un grazie speciale

Ballando con le stelle - "vendetta" di Nunzia De Girolamo contro la giuria : il documento che spiega molte cose : Terminato Ballando con le stelle, che la ha vista classificata al quinto posto con Raimondo Todaro, Nunzia De Girolamo si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Non ce l'ha ovviamente con Milly Carlucci, la conduttrice del programma di Rai 1. Semmai, tra le righe, ce l'ha con la giuria, con cui spes

Ballando con le stelle - Mia Gabusi e una piccantissima verità : "Cosa è successo con Marco Leonardi" : Alla finalissima di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1, Mia Gabusi è uscita allo scoperto. La ballerina ha infatti ammesso che con Marco Leonardi, il suo allievo, c'è stato qualcosa in più di una semplice amicizia. Un sentimento che i due hanno te

Lasse Matberg - vincitore di Ballando con le stelle : «Italiani - grazie per l'amore» : Lasse Matberg, l'immenso vichingo della Marina norvegese, con la chioma bionda e la barba folta, che venerdì sera ha conquistato la finale di Ballando con le stelle 2019, non si è strappato alcun muscolo, né si è slogato il gomito. Danzando, insieme alla sua Sara Di Vaira, si è rotto il ...

Ballando con le Stelle - duro scontro tra Fabio Canino e Nunzia De Girolamo : 'Ti querelo' : Venerdì 31 maggio su Rai1 è stata trasmessa la finale di Ballando con le Stelle. La coppia formata da Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo per l'ennesima volta è finita nel mirino della giuria. In questa edizione del programma, quella formata dalla ex deputata e dal ballerino siciliano, è stata la coppia forse più chiacchierata. Tuttavia la concorrente ed il suo maestro, grazie all'aiuto del televoto è riuscita ad arrivare fino in fondo. Quello

Ballando con le Stelle 2019 - la vincitrice Sara Di Vaira (senza Lasse Matberg infortunato) a Blogo : "Finalmente! Vincere al decimo anno è un'incoronazione!" (Video) : Ieri sera, venerdì 31 maggio 2019, Lasse Matberg e Sara Di Vaira hanno trionfato al termine della finale della quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle, il varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Noi di TvBlog eravamo lì all'Auditorium Rai del Foro Italico, pronti per intervistare i vincitori di quest'edizione di Ballando. A causa dell'infortunio che ha colpito Lasse Matberg durante la finalissima contro Ettore Bassi e

Ettore Bassi : «Grazie a Ballando con le stelle - sono un uomo diverso» :

Ballando con le stelle - Nunzia De Girolamo rischia una querela : l'accusa shock di Fabio Canino : Nunzia De Girolamo non ha preso bene la sconfitta a Ballando con le stelle, ma quello che più l'ha infastidita sono state le dichiarazioni di Fabio Canino. L'attore ha accusato pesantemente l'ex deputata di Forza Italia: "Ho visto che ti sei divertita. L'ho visto dai tuoi "like" alle persone che ci

Ballando con le stelle - nel 2020 tutta la giuria riconfermata - ma anche alcune novità : "E' stata l'edizione più vista negli ultimi sei anni", ha detto Milly Carlucci. Squadra che vince non si cambia.

