Atletica | Ayomide Folorunso brilla a Imola | l’azzurra centra il pass per i Mondiali di

(Di domenica 2 giugno 2019) A quattro giorni dal Golden Gala di Roma, l’atleta azzurra stacca ilper idi Doha vincendo i 400 HS diParte forte la stagione dinei 400 ostacoli, a quattro giorni dal Golden Gala Pietro Mennea di giovedì 6 giugno a Roma. A(Bologna), con il tempo di 55.56,fa meglio del crono richiesto per partecipare aidi Doha (27 settembre-6 ottobre) nel primo giro di pista con barriere del suo 2019. LaPresse/Spada Per la 22enne emiliana, oggi in maglia Cus Parma ndella seconda prova regionale dei Campionati di Società Assoluti, è il miglior esordio di sempre e la quinta prestazione in carriera, a quattro decimi dal record personale di 55.16 realizzato proprio all’Olimpico lo scorso anno. In questa edizione del Golden Gala, “Ayo” gareggerà al cospetto della campionessa olimpica Dalilah Muhammad, dell’oro mondiale Kori Carter ...

