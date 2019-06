Atalanta | Percassi fa sognare i tifosi | “Allestiremo una rosa all’altezza della

Atalanta - Percassi annuncia : “Avanti con Gasperini” : L’Atalanta e Gian Piero Gasperini avanti insieme. Dopo le anticipazioni di CalcioWeb nella serata di ieri a darne conferma è il presidente della Dea, Antonio Percassi sul sito ufficiale del club: “Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’Atalanta ed il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue”. Percassi aggiunge: “Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di ...

Panchina Atalanta - oggi l’incontro Percassi-Gasperini : si valutano due nomi “forti” tra i successori in caso di separazione : Si terrà oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo aver raggiunto lo storico traguardo della Champions League, l’allenatore di Grugliasco sembrerebbe non resistere alle tentazioni della Roma, che gli propone un contratto triennale e le ...

Atalanta - Percassi : “E’ un risultato strabiliante. Gasperini? Scontato che rimanga” : “Il primo abbraccio l’ho dato a Gasperini, era ovvio. Convincerlo ad allenare l’Atalanta anche il prossimo anno? E’ Scontato che rimanga qui“. Queste le dichiarazioni di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, nel post partita di Atalanta-Sassuolo. Grande felicità da parte del patron della Dea che per la prima volta nella storia conquista l’accesso alla Champions League: “E’ un ...

Atalanta - partita ufficialmente la demolizione della Curva Nord. Percassi : “Serata speciale” : E’ stato dato il via alla demolizione della Curva Nord dell’Atalanta. Questo pomeriggio, il presidente Antonio Percassi ha compiuto il primo atto simbolico della ricostruzione dello stadio bergamasco davanti a 2000 tifosi nerazzurri. Sulle note di “We will rock you” dei Queen, la gru ha cominciato ad abbattere il settore dell’Atleti Azzurri d’Italia e lo farà per quattro giorni, prima che si inizi la ...

La galassia Percassi : da Kiko all’Atalanta fino a Starbucks : Non solo Atalanta per Antonio Percassi. L’imprenditore bergamasco, con un passato da calciatore proprio in maglia nerazzurra, è infatti a capo di un gruppo attivo nell’immobiliare, nella cosmetica e nell’alimentare, oltre che ovviamente nello sport. Una galassia in cui gli investimenti sono decisamente diversificati, con al vertice una società a responsabilità limitata chiamata Odissea (controllata al 100% dal […] L'articolo La galassia ...

Atalanta : Percassi intitola la casa del settore giovanile a Mino Favini : Mino Favini ha accompagnato tantissimi ragazzi verso il successo, indirizzandoli, consigliandoli, educandoli. Continuerà a farlo nel mondo Atalanta perché l'idea del presidente Percassi di dedicargli la nuova casa del settore giovanile è ora realtà: La famiglia #Percassi ha deciso di intitolare a #Favini la nuova casa del settore ...

Atalanta - Percassi : 'Stiamo facendo la storia - oltre ogni aspettativa' : "Vogliamo dedicare questa vittoria a Mino Favini. Ci dispiace dover andare al funerale perché lui non c'è più. La squadra è stata brava perché ha reagito dopo il gol preso dopo pochissimi minuti e non ...