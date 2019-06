Annega nel Lago Maggiore dopo tuffo con gli amici | il corpo è stato recuperato dopo

Ladro in fuga si getta nell’Arno : poliziotto e pallanuotista gli salva la vita - stava per Annegare : Davide Gandola, esperto pallanuotista ed ispettore di polizia a Firenze, ha salvato la vita a un Ladro di 22 anni che - nel tentativo di fuggire agli agenti - si è tuffato nel fiume Arno. Il giovane però stava rischiando di annegare e deve ringraziare il poliziotto. Dopo aver commesso un furto si è gettato nel fiume Arno, a Forenze, nella speranza di riuscire a fuggire a chi lo stava inseguendo; non immaginava di trovarsi in forte ...

Treviso - scivola nel fiume e muore Annegato : addio al “mago” Walter Busato : Walter Busato, sessantottenne noto a Treviso per la sua goliardia e il suo modo di vivere sopra le righe, è stato trovato morto in un canale nel centro della città. Il corpo è stato trovato venerdì pomeriggio: probabilmente quell’uomo conosciuto da tutti come “il mago” è caduto accidentalmente in acqua.Continua a leggere

Cuneo - il cane cade nel canale - donna Annega per recuperarlo : Ornella Goletto, 61 anni, è stata trovata senza vita in una vasca per la raccolta dell'acqua della Cuneo Energia. La donna è caduta mentre tentava di recuperare il suo cane finito in acqua.

Cade nel torrente e Annega : vittima un 47enne : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Cade nel torrente e annega: ...

Cade dalla barca e Annega nelle acque del Lago Maggiore : Un sub di 56 anni è caduto dalla barca curante il servizio di guardia per operazioni di salvataggio ed è annegato.Continua a leggere

Sub italiano morto Annegato nella zona del lido di Tenero : Un italiano di 56 anni, domiciliato nel Bellinzonese, è morto annegato nella zona del lido di Tenero. Il sub, come

Notre-Dame - Murgia e Saviano : 'Colpo al cuore dell'Europa? No - l'Ue è Annegata coi migranti morti nel mar Mediterraneo' : Un pensiero sostanzialmente condiviso da Saviano, che poche ore dopo posta un lungo messaggio su Facebook : 'Osservare il dolore dell'Europa e del mondo intero per le fiamme di Notre-Dame ha dato ...

