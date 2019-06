Andy Ruiz jr | chi è il pugile di origini messicane che ha mandato k o Joshua

Joshua vs Ruiz - il britannico costretto ad alzare bandiera bianca : “grande rispetto per Andy - mi dispiace per i miei amici” : Il pugile britannico ha commentato sul ring la sconfitta arrivata contro Andy Ruiz, costatagli le tre corone iridate Delusione e amarezza per Anthony Joshua dopo la sconfitta patita al Madison Square Garden contro Andy Ruiz, riuscito a prevalere per KOT al settimo round di un incontro mozzafiato. Nessuno avrebbe puntato un dollaro sul pugile di origini messicane, che ha ribaltato i pronostici e si è preso le tre corone iridate in palio, ...

Andy Ruiz Jr. ha battuto Anthony Joshua ed è il nuovo campione mondiale dei pesi massimi : Il pugile messicano Andy Ruiz Jr. ha vinto contro l’inglese Anthony Joshua nella sfida per i titoli mondiali IBF, IBO, WBA e WBO dei pesi massimi al Madison Square Garden di New York, nell’incontro che si è tenuto nella notte

Boxe - incredibile a New York : Andy Ruiz mette ko Joshua alla 7a ripresa - è lui il nuovo campione dei pesi massimi : L’arbitro gli chiede di fare un passo in avanti, lui quasi indietreggia, si appoggia alle corde: è il segno della resa, è una delle più grandi sorprese nella storia della Boxe. Impossibile descrivere diversamente quanto accaduto questa notte al Madison Square Garden di New York, dove Andy Ruiz junior ha battuto per ko in sette riprese il campione dei pesi massimi Anthony Joshua, fino a ieri detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e ...

Boxe - Mondiale pesi massimi 2019 : pazzesco a New York - Andy Ruiz Jr. sconfigge Anthony Joshua per KOT al settimo round! : E’ forse uno dei ribaltoni più incredibili mai visti in tutta la storia del pugilato: Andy Ruiz Jr. sconfigge Anthony Joshua al Madison Square Garden di New York e gli porta via tutte e quattro le cinture mondiali WBA, IBO, WBO e IBF dei pesi massimi. Quasi nessuno era stato in grado di pronosticare un simile esito del combattimento, con il californiano di chiare origini messicane a guadagnarsi l’inattesa copertina dell’intero ...

L’incontro dei pesi massimi fra Anthony Joshua e Andy Ruiz in diretta e in replica : È in programma questa notte al Madison Square Garden di New York, in palio c'è il titolo mondiale: i link per vederlo su Dazn

Boxe - Mondiale pesi massimi 2019 : Anthony Joshua vuole tenersi l’imbattibilità - Andy Ruiz Jr. per la sorpresa : Basta dare un’occhiata ai maggiori siti di scommesse per capire come stanno le cose tra Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. per la sfida che riunisce quattro corone mondiali dei pesi massimi (IBF, IBO, WBA e WBO). Il pugile di Watford, fino ad oggi imbattuto, è il favorito indiscusso contro il suo coetaneo (29 anni) di Imperial, in California. Per avere un’idea della situazione, puntando su Joshua quasi non torna in tasca nulla, mentre su ...