Alla parata del 2 giungno

Giorgia Meloni umiliata dalla Trenta : "Non mi ha invitata Alla parata del 2 giugno". FdI - affronto alla Patria : Non c'è solo la rivolta di tre generali in pensione, Vincenzo Camporini, Mario Arpino e Dino Tricarico, ad agitare la parata del 2 giugno. Al gran rifiuto dei militari di sfilare alle cerimonie ufficiali della Festa della Repubblica in aperta polemica con il "vuoto pacifismo" del ministro dell Difes

La rivolta dei generali : "Non andiamo Alla parata del 2 giugno" : “alla parata non ci sarò, attendo un clima più sereno”, con queste parole - affidate all’AdnKronos, il generale Mario Arpino - già capo dello Stato della Difesa - annuncia che non parteciperanno al tradizionale evento del 2 giugno. Non è il solo ad aver preso questa decisone: con lui ci sono Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica, e Leonardo Tricarico, anche lui in ...

Parata di stelle Alla première di Big Little Lies 2 tra i timori di Reese Witherspoon e la speranza su una terza stagione : Ieri sera è andata in scena la première di Big Little Lies 2 e questo ha portato il cast stellare sul red carpet dell'evento facendo impazzire fotografi e fan. In queste ore stanno circolando sul web le prime foto della bella serata vissuta ieri sera dalle 5 di Monterey che hanno calcato il tappeto rosso in tutto il loro splendore con la guest star d'eccezione di questa stagione al seguito ovvero Maryl Streep. Al momento le bocche sono cucite su ...

Renato Zero Alla sfilata di Gucci - parata di star ai Musei Capitolini da Elton John a Ghali in total white : C'è anche Renato Zero alla sfilata di Gucci, quella con la quale è stata presentata la Cruise 2020. La gipsoteca dei Musei Capitolini ha quindi ospitato 400 fortunatissimi che hanno potuto assistere al curioso defilé nel quale sono apparse toghe e tuniche romane. L'artista romano si è presentato alla sfilata in giacca blu e con un vistoso ventaglio che ha brandito rivolgendosi al pubblico. Nelle settimane appena trascorse, Renato Zero ha ...

Gran Premio Formula E : bici elettrica “a idrogeno” ENEA Alla parata dei mezzi ecologici a Roma : In occasione del Gran Premio di Formula E a Roma (13 aprile), ENEA partecipa con una bicicletta elettrica “a idrogeno” alla E-Parade dei mezzi ecologici a 2, 3 o 4 ruote che si svolgerà oggi alle ore 18 nel quartiere EUR. La E-Bike H2FC dell’ENEA è un prototipo a ricarica ibrida a zero emissioni, che integra la batteria del motore elettrico con una cella a combustibile da 100 Watt alimentata a idrogeno posta nel bauletto del mezzo. Il motore da ...