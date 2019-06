Alberto Urso | mistero bacio sul ciondolo alla finale | confessione del tenore

Amici - Alberto Urso : "Con Tish? Solo un'amicizia. Maria ha scommesso su di me" : Dopo il trionfo ad Amici, Alberto Urso si racconta e chiarisce il suo rapporto con Tish e Giordana Angi.

Pagelle Tv della Settimana (20-26/05/2019). Promossi Domenica In e Alberto Urso. Bocciato il paradosso Rai-Fabio Fazio : Maria De Filippi e Alberto 8 a Domenica In. Grazie a Mara Venier, in questa stagione il contenitore ha ritrovato appeal. Tre ore e mezza di diretta sapientemente guidate da una padrona di casa tornata in pompa magna tanto da rivelarsi più forte del format. L’auspicio è che il programma, insieme alla conduttrice, torni anche nella prossima stagione ripartendo dall’esperienza appena trascorsa ed evolvendosi rispetto all’attuale ...

Alberto Urso svela un retroscena dopo la vittoria di Amici 18 : Amici 2019, Alberto Urso svela: “La partecipazione non era contemplata…” Sabato scorso Alberto Urso ha vinto la diciottesima edizione di Amici. Una vittoria annunciata a dire il vero. Difatti il tenore, inutile negarlo, appena ha messo piede nello studio del talent show è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori. Comunque sia in queste ultime ore Alberto Urso di Amici 18 ha rilasciato un’interessante ...

«Accanto a te» : il primo video di Alberto Urso dopo il trionfo ad «Amici 18» : Alberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoAlberto UrsoLa voce è calda, il piglio è sicuro e lo sguardo avvolto da un incantesimo. A meno di una settimana dal suo trionfo alla diciottesima edizione di Amici, Alberto Urso appare fresco e in formissima nel video di Accanto a te, il brano scritto in collaborazione con Pino Perris e Giordana Angi, sua amica fidata e seconda ...

Alberto Urso a DM : «Con i soldi della vincita di Amici regalerò una macchina a mio padre» : Amici - Alberto Urso e Davide Maggio Ore 3 della notte, in sala relax, dopo una diretta di quattro ore che l’ha visto vincitore del talent di Maria De Filippi. Ho incontrato Alberto Urso fresco di vittoria ad Amici ma con tanta adrenalina ancora da smaltire. 21 anni, messinese, lirico e polistrumentista, il tenore ha sbaragliato la concorrenza degli Amici-concorrenti e, probabilmente, la ragione sta tutta in ciò che mi ha detto Maria De ...

Alberto Urso e Annalisa - l’incontro con Rudy Zerbi : le domande dei fan : Amici news, Rudy Zerbi incontra Annalisa e Alberto Rudy Zerbi ha incontrato Annalisa durante un evento speciale. Lei è sempre stata la sua allieva preferita della scuola di Amici di Maria De Filippi: ha tutto quello che ricerca in una cantante e, durante il suo percorso nel talent show di Canale 5, ha sempre dato […] L'articolo Alberto Urso e Annalisa, l’incontro con Rudy Zerbi: le domande dei fan proviene da Gossip e Tv.

#Amici18 – Il Serale – Nona puntata del 25 maggio 2019 (la Finale) – Vince il cantante Alberto Urso. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la Finale. Negli ultimi sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sono sfidati a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. Adesso sono rimasti in quattro a giocarsi il premio finale ...

Rudy Zerbi racconta la verità sulla vittoria di Alberto Urso : Amici news, Rudy Zerbi dice la sua sul trionfo di Alberto Urso Finita l’ultima puntata di Amici 2019, Rudy Zerbi ha espresso delle opinioni sui quattro finalisti. Anche su Aberto Urso. Ha raccontato quello che pensa della sua vittoria e ha sorpreso tutti, visto che in tanti pensavano che tifasse solo ed esclusivamente per Tish. […] L'articolo Rudy Zerbi racconta la verità sulla vittoria di Alberto Urso proviene da Gossip e Tv.

Tish e Alberto Urso insieme dopo Amici : un momento speciale : Amici gossip, ecco quello che è accaduto dopo la finale tra Alberto e Tish Cos’è successo ad Alberto e Tish dopo Amici 2019? Sì, i due si sono incontrati subito dopo la fine della puntata. Nonostante non stiano più insieme – e questo bisogna precisarlo – i due sono uniti da un bellissimo legame, che […] L'articolo Tish e Alberto Urso insieme dopo Amici: un momento speciale proviene da Gossip e Tv.