Al Verona è riuscita l' impresa | torna in serie A grazie al 3-0 al Cittadella

(Di domenica 2 giugno 2019) E' durata solo un anno la permanenza delinB: questa sera la squadra scaligera ha conquistato il ritorno nella massimasuperando in casa, al Bentegodi, ilper 3 a 0. Un risultato che ribalta il ko incassato tre giorni fa nella partita di andata dei playoff al Tombolato, dove ilaveva vinto per 2 a 0. Il primo gol al 27' ad opera di Zaccagni, poi nella ripresa, con ilin 10 per l'espulsione di Parodi per doppia ammonizione, arriva al 69' la rete firmata da Di Carmine, che va a segno con un colpo di tacco su cross rasoterra di Vitale. La squadra ospite resta quindi in 9 per l'espulsione - anche qui doppio giallo - di Proia e finisce con l'incassare il gol, firmato all'83' da Laribi, che manda inA ile toglie ai granata il sogno della promozione.

