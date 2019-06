Ai nastri d`argento i primi premi al Maxxi

ilfogliettone

(Di domenica 2 giugno 2019) In occasione della serata che si è svolta aldi Roma, il SNGCI presieduto da Laura Delli Colli ha consegnato iper:Miglior Soggetto a Paola Randi per "Tito e gli alieni" e quello per Miglior sceneggiatura a Marco Bellocchio, Ludovica Ranpoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo, con la collaborazione di Francesco La Licata per "Il traditore". Il film diretto da Bellocchio ha ritirato anche il Nastro d'argento per il miglior montaggio a Francesca Calvelli.Nastro d'argento 2019 per il sonoro in presa diretta a Angelo Bonanni per "Il primo re".Nastro d'argento 2019 per i migliori costumi a Giulia Piersanti per "Suspiria".Nastro d'argento 2019 per la migliore scenografia a Carmine Guarino per "Il vizio della speranza".Nastro d'argento per la fotografia a Daniele Ciprì per "Il primo re" e "La paranza dei bambini".Tra igià consegnati, il Nastro...

