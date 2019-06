Aggiornamento Huawei P30 | P30 Pro EMUI 9 1 arriva il dimming

Aggiornamento EMUI 9.1 Huawei Mate 9 Pro - P10 - P10 Plus - Nova 4 - Nova 2S - Honor 9 in arrivo : Huawei ha confermato 10 smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'Aggiornamento EMUI 9.1. I modelli dei dispositivi includono Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Nova 4, Nova 4e, Nova 2s, Honor V9 e Honor 9.

La migliore notizia dopo il ban per Huawei Mate 20 Pro : Aggiornamento Android Q più vicino : Ci sono finalmente novità positive per quanto riguarda il ban Huawei dettato da Google e soprattutto dagli Stati Uniti, se pensiamo a quanto emerso proprio in queste ore con il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro. Tutti probabilmente ricordano quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, con la rimozione del top di gamma dal programma che avrebbe dovuto portarlo al rilascio dell'aggiornamento Android Q. Appuntamento attesissimo da coloro che ...

OTA avvistato anche in Italia per Huawei P10 : sotto con l’Aggiornamento B185 : Stanno arrivando segnalazioni importanti e incoraggianti oggi 29 maggio per i tanti utenti Italiani che sono in possesso di un Huawei P10, considerando il fatto che anche qui da noi sta arrivando l'aggiornamento B185. Si tratta della patch mensile, l’ultima in ordine di tempo sfornata dal produttore cinese, con cui andremo incontro non solo alla patch per la sicurezza di maggio, ma anche ad alcuni interventi che potrebbero migliorare ...

Forzare Aggiornamento Huawei Honor ecco che cosa fare : Per Forzare l'aggiornamento Huawei o l'aggiornamento Honor è possibile usare un trucco o meglio una appa che ti aiuterà ad aggiornare Android immediatamente senza attendere che il tuo dispositivo visualizzi la notifica di aggiornamento sul display.

Uno squillo da Huawei Mate 10 Lite con l’Aggiornamento B342 : rimandata EMUI 9 : Giungono segnalazioni importanti e incoraggianti questo sabato per chi dispone di un Huawei Mate 10 Lite. A quanto pare, infatti, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di maggio per lo smartphone lanciato sul mercato mercato a fine 2017. Non si tratta ancora di EMUI 9, lo dico subito, nonostante nei mesi scorsi lo stesso colosso cinese abbia fatto sapere che il device dovrebbe rientrare tra quelli destinati ...

Risposta coi fatti per Huawei P10 Plus : via all’Aggiornamento di maggio in Europa : Non poteva arrivare in un momento migliore l'aggiornamento di maggio per tutti coloro che in questi due anni hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Plus, come potrete notare anche dall'approfondimento che mi appresto a portare alla vostra attenzione questo martedì. Il device, infatti, sta ricevendo una patch per certi aspetti insperata, considerando sia il silenzio che ha accompagnato il modello dal punto di vista software nel corso delle ...

Almeno la patch mensile per il Huawei P20 Lite - l’Aggiornamento 180 è servito : Lo so, tutti i proprietari del Huawei P20 Lite aspettano con ansia l'aggiornamento EMUI 9 ma non bisognerebbe neanche perdere di vista gli update mensili, pure importanti per il telefono perché lo mettono in sicurezza da pericoli di varia natura. Ebbene, dopo una lunga pausa per il supporto software al telefono, possiamo dare per certa la distribuzione del firmware 180. La prima cosa da dire è che l'adeguamento ora di scena è dedicato solo ai ...

Migliorano alla grande Huawei P30 e P30 Pro con l’Aggiornamento di maggio giunto in Cina : Stanno venendo alla luce alcune considerazioni molto interessanti per quanto riguarda i vari Huawei P30 e P30 Pro, considerando il fatto che in tanti anche qui in Italia non vedono l'ora di ottimizzare l'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo aver preso in esame più da vicino il confronto tra il top di gamma e l'ultimo competitor Android arrivato sul mercato, vale a dire OnePlus 7 Pro (trovate qui maggiori dettagli in merito), oggi 16 maggio occorre ...

Ad un passo da EMUI 9.1 per Huawei Mate 10 : Aggiornamento nuovo di zecca segnalato in Cina : Ci apprestiamo a vivere giorni di passione con Huawei Mate 10, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 16 maggio qui in Italia. Dopo l'ultimo punto della situazione riguardante le prime apparizioni delle patch di aprire per gli smartphone lanciati sul mercato a fine 2017 (trovate tutte le informazioni del caso nell'apposito articolo), stavolta tocca guardare avanti, in quanto i lavori per rendere disponibile ...

I primi (e soli?) 8 smartphone Huawei e Honor con Android Q : lista e possibili tempi per l’Aggiornamento : Da ieri non si parla che di Android Q e i possessori di smartphone Huawei e Honor non possono non essere curiosi di sapere se il loro smartphone supporterà l'ulteriore aggiornamento del sistema operativo. Nelle scorse ore abbiamo approfondito il discorso relativo a Huawei Mate 20 Pro e alla disponibilità attuale già della terza beta del prezioso firmware. In queste ore, al contrario, la divisione di casa Huawei Cina ha condiviso una prima lista ...

Cos’è la modalità doppia visuale nella fotocamera del Huawei P30 Pro? Aggiornamento 153 in Italia : Sul fatto che il Huawei P30 Pro sia già un buon strumento fotografico professionale non ci piove. La qualità di scatti e immagini potrebbe tuttavia ancora migliorare grazie ad alcuni trucchetti software ra integrati per il device nell'ultimo Aggiornamento 153, ora in distribuzione in Italia. In particolare quest'ultimo introduce la modalità doppia visuale proprio nella fotocamera. Di che cosa si tratta e come funziona? Proprio ...

Aggiornamento Huawei P8 lite 2017 con Android 9 : Installare Android 9 su Huawei P8 lite la guida uso smartphone per mettere Android Pie su uno smartphone vecchio. Ecco come si fa.

In sicurezza Huawei P20 e P20 Pro anche in Italia : Aggiornamento 270 dal 4 maggio : Mai annoiati con un Huawei P20 e P20 Pro. Il riferimento, più che chiaro, è ai possessori di entrambi i top di gamma che in queste ore stanno cominciando a ricevere un nuovo aggiornamento per il proprio device: si tratta dell'aggiornamento 270 che include l'ultima patch di sicurezza disponibile per le ammiraglie del 2018. Gli sviluppatori continuano a supportare i device senza alcuna battuta d'arresto e di certo questo non può fare che piacere a ...

Aggiornamento Huawei P30 Pro EMUI 9.1.0.153 con la modalità Fotocamera doppia vista : Huawei P30 Pro si aggiorna con la EMUI 9.1.0.153 e introduce una nuova funzione che aumenta la potenza della Fotocamera. Come usare smartphone Huawei con la modalità Fotocamera doppia vista.