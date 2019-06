Accadde oggi 2 giugno 1963 | l’Atalanta vince una storica Coppa Italia

Accadde oggi : nel 2009 il volo AF 447 Rio-Parigi sprofondò nell’Atlantico con 228 persone a bordo - è ancora mistero : Sono passati 10 anni dal primo giugno 2009, quando il volo AF 447 Rio-Parigi sprofondò nell’Atlantico uccidendo 228 persone, tra cui nove italiani. E nonostante il tempo trascorso un alone di mistero rimane avvolto intorno a quell’incidente. Lo schianto avvenne a metà strada tra America e Africa, in mare, è già da subito il disastro del volo Air France 447 si annunciò come un rompicapo per i tecnici incaricati di ricostruirne le ...

Accadde oggi - 31 maggio 2009 : si ritirano Maldini e Nedved : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Andiamo indietro con la memoria al 31 maggio del 2009, giornata in cui si ritirarono due campioni: Paolo Maldini e Pavel Nedved. Venticinque anni legati ai colori rossoneri durante i quali Maldini vinse 26 trofei. Un addio al veleno quello del capitano del Milan che lasciò San Siro, una settimana prima, tra i cori di contestazione dei tifosi. Ma quel 31 maggio ...

Accadde oggi : il 30 maggio 1431 Giovanna d’Arco muore bruciata sul rogo : Giovanna d’Arco, 13enne, assorta in preghiera, ode voci misteriose che la invitano a liberare la Francia dagli Inglesi: 4 anni dopo il governatore della provincia la fa accompagnare a Chinon dal Delfino, che si convince che la fanciulla sia inviata da Dio e le affida il comando delle truppe che assediavano Orleans e in poco tempo quasi tutto il territorio francese è riconquistato. Il Delfino viene incoronato re di Francia, ma, geloso della ...

Accadde oggi - 25 anni dalla morte di Di Bartolemei : capitano del secondo scudetto della Roma : Continua il nostro appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, ricorre il 25esimo anniversario della tragica morte di Agostino Di Bartolomei, il capitano del secondo scudetto della Roma. Sono passati 25 anni da quella mattina di Castellabate, nel salernitano, quando l’ex calciatore si sparò al petto con la sua pistola, una Smith & Wesson calibro 38, una tragedia che sconvolse tutto i mondo del calcio, 10 anni dopo la ...

Accadde oggi : 29 Maggio 1919 - da un’eclissi la prima conferma alla Relatività : Il 29 Maggio 1919 un’eclissi ha consentito all’astrofisico britannico sir Arthur Eddington di scattare alcune foto che successivamente hanno permesso di dimostrare per la prima volta che i raggi di luce si curvano in presenza di una massa come quella solare: è la prima conferma sperimentale della Relatività Generale. La Teoria di Einstein aveva previsto che le masse imprimessero una curvatura nello spazio circostante. Questa ...

Accadde oggi - nel 1985 la strage dell’Heysel : fatti e immagini di una delle pagine più terribili del calcio [GALLERY] : “E’ un pensiero indelebile, che ci accompagna tutto l’anno, ma che oggi, 29 maggio, si amplifica ancora di più. A 34 anni di distanza da una delle più orribili tragedie che abbiano mai colpito il mondo dello sport, la Juventus si stringe fortemente attorno alle famiglie delle 39 vittime innocenti di una follia senza spiegazioni“. La società bianconera ricorda sul proprio sito web la tragedia dell’HEYSEL. “In ...

Accadde oggi - 55 anni fa l’Inter vinceva la sua prima Coppa dei Campioni nel segno di Mazzola : Il 27 maggio 1964 è una data da ricordare per tutti i tifosi dell’Inter. Quel giorno di 55 anni fa, infatti, i nerazzurri conquistarono la loro prima Coppa dei Campioni battendo in finale il Real Madrid per 3-1. L’Inter sotto la guida del “mago” Helenio Herrera, conquistò prima lo scudetto e poi la prima Coppa internazionale del club. I nerazzurri debuttarono sconfiggendo l’Everton al ritorno dopo un pareggio ...

Accadde oggi - 26 maggio 1999 : lo United vince una Champions incredibile : Continua il nostro appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e per le statistiche. Il 26 maggio 1990 il Manchester United vinse la Champions League nel match in finale contro il Bayern Monaco al termine di un match incredibile. Tedeschi in vantaggio al sesto minuto con Mario Basler su punizione, nel finale succede di tutto, da azione d’angolo il pallone arrivò a ...

Accadde oggi 25 maggio 2005 : il Milan perde la finale di Champions ad Istanbul contro il Liverpool : Per la rubrica “Accadde oggi“, giornata triste per i tifosi Milanisti. Ricorre infatti il 14° anniversario della finale di Istanbul contro il Liverpool. Una notte turca da dimenticare per la squadra di Carlo Ancelotti. E pensare che la serata era iniziata come meglio non si poteva. Passò meno di un minuto e Maldini, su assist di Pirlo da calcio di punizione portò in vantaggio il Milan. Al 38′ i rossoneri trovarono ...

Accadde oggi : il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra : Dopo una prima fase di neutralità e il ripudio della Triplice alleanza con Austria e Germania, l’Italia entra nella I guerra Mondiale a fianco delle potenze dell’Intesa, Gran Bretagna, Francia e Russia degli zar, il 24 maggio 1915. La partecipazione dell’Italia ebbe inizio circa dieci mesi dopo l’avvio del conflitto, durante i quali il Paese conobbe grandi mutamenti politici, dalla rottura degli equilibri giolittiani ...

Accadde oggi : il 23 maggio 1498 veniva arso sul rogo Girolamo Savonarola : Il frate domenicano Girolamo Savonarola fu arso sul rogo assieme a due confratelli il 23 maggio 1498 a Firenze per le sue radicali idee di riforma dei costumi civili e religiosi che gli valsero l’accusa di eresia da parte della Chiesa. Giunge al convento di San Marco, a Firenze, nel 1490. Ha 38 anni, è un frate domenicano originario di Ferrara che ha già vissuto e predicato in molte città. Ha la fama di predicatore moralista: uno che ...

Accadde oggi 22 maggio 2010 - l’Inter vince la Champions : una doppietta di Milito stende il Bayern Monaco : Per la rubrica “Accadde oggi“, giornata che rievoca ricordi felici ai tifosi nerazzurri: parliamo, infatti, della vittoria della Champions da parte dell’Inter di Mourinho, avvenuta esattamente 9 anni fa. Stagione memorabile quella 2009-2010 per l’Inter, culminata con lo storico “triplete“. Il 22 maggio del 2010 la squadra di José Mourinho giocò una finale attesa 45 anni. E dire che l’Inter iniziò ...

Accadde oggi : nel 1927 la prima trasvolata dell’Atlantico di Lindbergh - in solitario e senza scalo : Charles Augustus Lindbergh era un aviatore statunitense, figlio di immigrati svedesi del Minnesota. Il padre era avvocato e in seguito sarebbe diventato membro del Congresso degli Stati Uniti (e forte oppositore dell’intervento degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale), mentre la madre era insegnante di chimica. Il 20 maggio e il 21 maggio 1927 Lindbergh compì la prima traversata aerea in solitario e senza scalo dell’Oceano ...

Accadde oggi : nel 1873 nascono i mitici blue jeans - brevettati da Levi Strauss e Jacob Davis : Era il 1872 quando l’imprenditore tedesco Levi Strauss, residente negli USA ormai da oltre vent’anni, ricevette una lettera da un suo cliente, Jacob Davis, sarto del Nevada. Nella missiva Davis spiegava di aver ideato un particolare tipo di pantalone applicando dei rivetti metallici nei punti che in genere, con l’usura e con il movimento, tendevano a deformarsi maggiormente, ma anche negli angoli delle tasche e all’estremità inferiore ...