(Di domenica 2 giugno 2019) Angelo Scarano Una nave della Marina Militare è arrivata adopo aver salvato almeno 100in mare in acque internazionali Aè arrivata la nave della Marina militare, la Cigala Fulgosi. A bordo ci sarebbero almeno centosalvati dai nostri militari nel Mediterraneo dopo il naufragio di un barcone. Isono stati soccorsi qualche giorno fa a novanta miglia a sud di Lampedusa in acque internazionali. I primi a scendere sono stati i minorenni. A bordo della nave ci sono medici per un primo screening. Nelle prossime ore una parte deidovrebbe trovare accoglienza anche in alcuni Paesi europei. Negli ultimi giorni infatti il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha fatto sapere di avere avviato trattative con altri stati membri dell'Ue per la redistribuzione di questi 100. Intanto la Squadra mobile delladi Stato ha ...

ilgiornale : A #Genova sbarcano i #migranti Polizia dà la caccia agli scafisti - RicciutiGiusep1 : La nave di mare Sicuro doveva collaborare con la GC libica e consegnarli, la Trenta ha ordinato di portarli in Ital… - RicciutiGiusep1 : Grazie Trenta, grazie Toninelli !! La minoranza scrive striscioni , i cittadini vivono nella paura !!! ???? -