A furia di far politica la Chiesa ha smarrito la sua missione | testimoniare la fede

Pensa di essere sul volo per Cagliari e si ritrova a Bari - la sfuriata del passeggero è epica : “Come c…o avete fatto a farmi salire?” : Nel video la sfuriata di un passeggero salito per sbaglio sul volo Ryanair diretto da Pisa a Bari, Pensando di essere salito sull’aereo diretto a Cagliari. Alla base della madornale svista una concatenazione di errori che hanno permesso all’uomo di trovare posto su un volo diretto in una località differente da quella indicata sul biglietto. La scena è stata ripresa e postata sui social da altri passeggeri (video twitter ...

Vincenzo Montella è una furia : 'Farò i nomi degli arbitri quando sbagliano' : La sconfitta contro il Parma, seppur di misura, ha complicato la permanenza in massima serie della Fiorentina che nella prossima gara al Franchi si giocherà il tutto per tutto contro il Genoa di Prandelli, anch'egli invischiato nella lotta salvezza e terzultimo in classifica. ...Continua a leggere

Domenica In - Nunzia De Girolamo : “A furia di ‘fare l’uomo’ avevo perso la mia femminilità”. E Raimondo Todaro interviene per dire la sua sulla giuria : Tra gli ospiti di oggi della puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato anche Nunzia De Girolamo. L’ex deputata di Forza Italia ora concorrente di Ballando con Le stelle si prepara a condurre Linea Verde tra le polemiche. Ma per il momento pensa ancora al programma di Milly Carlucci: “Stavo lavorando con Massimo Giletti a Non l’Arena, poi Milly Carlucci mi ha chiesto di fare questa trasmissione. Ha insistito molto, ho cambiato ...

Napoli - De Laurentiis è una furia : “la più grossa cazzata è comprare giocatori e poter fare solo tre cambi” : Il presidente del Napoli ha parlato a margine del Forum ‘il calcio che vogliamo’ presso la sede del Corriere dello Sport a Roma “Il Napoli non ha un solo euro di debito nei confronti delle banche, ma nel calcio italiano c’è qualcosa che non funziona: non si può permettere a qualcuno di spendere più di quanto fattura, bisognerebbe far luce e lo dico a Gravina che si è appena insediato“. Foto Fabio ...

Papa Francesco - la bravata dell'elemosiniere fa infuriare il Vaticano : gli affari loschi nel palazzo occupato : Il gesto dell'elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski, avrà pure fatto sorridere e scatenato gli applausi dei 450 abusivi che dal 2003 occupano il palazzo in centro a Roma strappando i sigilli ai contatori della luce. Ma in Vaticano c'è chi ora ha ben poco per cui sorridere. Co

NBA - Antetokounmpo e lo sfottò a Smart che di certo farà infuriare la guardia dei Celtics [VIDEO] : Giannis Antetokounmpo si è preso beffe di Marcus Smart al suo rientro in campo nella serie tra Bucks e Celtics Giannis Antetokounmpo ha trascinato i suoi Bucks alla vittoria sui Celtics, volati adesso sul 3-1 nella serie. Il greco nel post partita è stato interpellato in merito al ritorno in campo di Marcus Smart, un giornalista ha infatti chiesto se la guardia dei Celtics avesse avuto impatto sulla partita. Giannis con atteggiamento ...

Contatti Lega e Forza Italia per far cadere governo? Luigi Di Maio è una furia su Facebook : Luigi Di Maio repliche alle accuse di eventuali accordi tra Lega e Forza Italia per far cadere il governo gialloverde e formare un nuovo esecutivo insieme. Il vicepremier e leader M5s scrive su Facebook :"Lo trovo gravissimo...Sembra ci siano persino Contatti in corso con Berlusconi per fare un altro esecutivo. Sono pieni i giornali di queste ricostruzioni e lo trovo gravissimo. Anche oggi la Lega minaccia di far cadere il governo. Lo aveva ...

Bob Dylan chiede al pubblico di non fare le foto - poi inciampa e si infuria : Piccolo infortunio sul palco per Bob Dylan durante un concerto martedì sera a Vienna alla Konzerthaus. Secondo quanto riporta il sito britannico Nme, il cantautore americano durante 'Blowin' in the ...

Chiara Ferragni - il suo viaggio in Israele fa infuriare i fan : “Non dovevi farlo” : Chiara Ferragni è in viaggio in Israele e la cosa ha fatto infuriare alcuni suoi fan. La moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone è volata infatti a Tel Aviv con alcune amiche influencer per una visita di lavoro, ospiti di Mimì Luzon, la fondatrice dell’omonimo marchio di cosmetici di lusso. Tra un meeting e l’altro, la Ferragni ne ha approfittato per visitare il Paese, riuscendo anche ad andare in spiaggia sul Mar Morto. Come ...

Chiara Ferragni e il viaggio in Israele : «Oggi in spiaggia». Ma i fan s'infuriano : «Non dovevi farlo...» : Chiara Ferragni e il viaggio in Israele. Su Leggo.it le ultime novità. La moglie di Fedez e mamma di Leone è volata a Tel Aviv per una visita di lavoro. E tra un meeting e un...