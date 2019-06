36mila dollari per l’organizzazione benefica di Kit Harington I fan | «Grazie per averci

vanityfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Per Kitè un momento delicato. A poche settimane dal gran finale di Game of Thrones, i media americani parlano di un ricovero immediato per disintossicarsi dalla dipendenza dall’alcol: ipotesi smentita dal suo entourage che parla solo di un periodo rigenerante che possa aiutare l’attore ad accettare la fine dello show e le pressioni che lo hanno tormentato per dieci lunghi anni. Per esprimergli vicinanza, i fan della serie danno il via a un vero e proprio movimento a sostegno di una delle sue organizzazioni benefiche predilette, la Royal Mencap Society, che raccoglie donazioni per le persone con difficoltà di apprendimento. LEGGI ANCHEKite le ragioni del ricovero: «Troppo giovane per tanta fama» I fan creano, così, un account JustGiving e raccolgono in pochi giorni più disterline su un obiettivo di 50mila (circa 46.600su un range finale ...

MarioManca : 36mila dollari per l'organizzazione benefica di #KitHarington. I fan: «Grazie per averci dato tanto»… -