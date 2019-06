2 giugno | Salvini e Di Maio al ricevimento con le fidanzate | sorrisi e abbracci con

La dura risposta di Salvini a Fico sulle dediche della festa del 2 giugno : "Il 2 giugno non ci devono essere polemiche. È la festa della nostra Repubblica, che significa festa di tutti gli italiani, libertà, democrazia, rispetto dei diritti di tutte le persone che sono nel nostro territorio. Chiunque transita in questo luogo ha tutti i diritti e questa festa va dedicata a tutti gli italiani e a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità più deboli, alle vittime dell'Olocausto, ai Rom e ai ...

2 giugno - parata a Roma : Salvini dà ossigeno al governo dopo il "delirio elettorale" : parata ai Fori Imperiali. Fico: "Festa va dedicata a tutti gli italiani, ai migranti e ai rom". Salvini: "Si riparte, tante...

2 giugno - Salvini : “Gli ex generali assenti? Non sentono la presenza del ministro”. E sulla giustizia : “Riforma è un’emergenza” : Un altro colpo alla ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, sfruttando la presa di posizione di tre ex generali che non saranno presenti alla parata del 2 giugno. E poi l’apertura del fronte della giustizia usando come grimaldello il “caso Palamara”. Matteo Salvini, in tour elettorale a Potenza in vista dei ballottaggi del 9 giugno, spiega che parteciperà alla parata della Festa della Repubblica: “Sono al fianco delle ...

Salvini ad Affari : "Autonomia in Cdm entro il 21 giugno Giorgetti resta. Il governo? Avanti 4 anni a meno che..." : Intervista di Affaritaliani.it al segretario della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Conferma che il governo Conte andrà Avanti per altri 4 anni? "Certo, con coerenza e testardaggine..." Segui su Affaritaliani.it

Inps - da giugno tagli a pensioni d’oro e a quelle sopra 1522 euro. Pd : “Di Maio e Salvini vergogna” : Doppio taglio e conguaglio in arrivo da giugno: partirà la decurtazione sulle pensioni d'oro e sui trattamenti sopra tre volte il minimo, cioè 1.522 euro al mese. Lo ha reso noto l'Inps. Zingaretti: "Il Governo ha appena tagliato le pensioni a 6 milioni di persone. Salvini e Di Maio, vergognatevi!"Continua a leggere

In Umbria il Pd teme l'avanzata di Salvini e vuole votare il prima possibile : giugno o al massimo settembre : Dal Pd arriva un urlo di dolore e nello stesso tempo il tentativo, quasi disperato, di salvare la patria dem, quando per patria dem si intende il nuovo corso del partito di Nicola Zingaretti. L'Umbria scricchiolava da tempo, mostrava crepe e affaticamenti vari non da oggi, ma una mazzata così forte nessuno se l'aspettava. Si respira un clima da cambio d'epoca in questa regione rossa, con il leghismo che incombe e con Matteo Salvini che ...

Carabiniere ucciso - Salvini : «Da giugno pistole elettriche alle forze dell’ordine» : Il ministro dell’Interno dichiara conclusa la sperimentazione avviata lo scorso settembre Torino, Firenze e Palermo dicono no alla consegna dell’arma alla polizia municipale

