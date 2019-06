2 giugno | perché in questo giorno si festeggia la Repubblica?

Festa della Repubblica - come e perché si celebra il 2 giugno : Festa della Repubblica, come e perché si celebra il 2 giugno Il 2 giugno si ricorda il giorno in cui gli italiani, con un referendum istituzionale nel 1946, dissero addio alla monarchia. Dal 1949 è Festa nazionale e ogni anno viene celebrata con cerimonie, eventi e la suggestiva parata militare Parole chiave: ...