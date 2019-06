2 giugno | Fico dedica la festa della Repubblica ai rom | Salvini | «Parole che fanno girare

Scontro sul 2 giugno - Fico : «Lo dedico a rom e migranti» E Salvini : «Per me è la festa degli italiani»|Video|Foto : Il presidente della Camera e il tema dell’inclusione, scelto per la sfilata di quest’anno. La risposta del leader della Lega: «Le sue parole mi fanno girare le scatole, come a tanti italiani. Io la dedico all’Italia e alle nostre donne e uomini in divisa»

2 giugno - Fico : “Festa dedicata anche a rom e migranti”. Salvini replica : “Offende chi sfila e mi fa girare le scatole” : “La festa della Repubblica va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità, anche a quelle più deboli come quella di rom e sinti“. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 2 giugno, a cui è seguita la replica di Matteo Salvini: “A me fa girare le scatole. Offende chi ha sfilato oggi”. ...

