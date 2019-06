2 giugno | Di Maio prende le distanze da Fico | “Polemica sui migranti inopportuna per la

2 giugno - Salvini e Di Maio al ricevimento con le fidanzate : sorrisi e abbracci con Francesca Verdini e Virginia Saba : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono presentati al ricevimento in Quirinale, per il 2 giugno, insieme alle rispettive fidanzate: Francesca Verdini e Virginia Saba. I due sono apparsi sorridenti e sereni nonostante le tensioni degli ultimi giorni in seno al governo durante la campagna elettorale e subito dopo il voto per Comunali ed Europee. 2 giugno, Roberto Fico: “Festa dedicata a tutti. ...

Inps - da giugno tagli a pensioni d’oro e a quelle sopra 1522 euro. Pd : “Di Maio e Salvini vergogna” : Doppio taglio e conguaglio in arrivo da giugno: partirà la decurtazione sulle pensioni d'oro e sui trattamenti sopra tre volte il minimo, cioè 1.522 euro al mese. Lo ha reso noto l'Inps. Zingaretti: "Il Governo ha appena tagliato le pensioni a 6 milioni di persone. Salvini e Di Maio, vergognatevi!"Continua a leggere

Rafa Nadal si sposa a giugno : location segreta a Maiorca - 500 invitati e menu ‘speciale’ preparato da uno chef con 3 stelle Michelin : Rafa Nadal si sposa a giugno con la storica fidanzata Xisca Perello: il tennista spagnolo pronuncerà il fatidico ‘sì’ a Maiorca. Il matrimonio verrà festeggiato con 500 invitati e un menu speciale preparato da Quique Dacosta Il prossimo mese Rafa Nadal avrà un appuntamento molto importante in calendario. No, non il Roland Garros, ma il suo matrimonio con la storica fidanzata Maria Francisca ‘Xisca’ Perello. Come ...

Alitalia - Di Maio proroga la scadenza per le offerte al 15 giugno : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga di un altro mese, auspicando «che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile»...

Il Viminale : “Da giugno pistole elettriche alle forze di polizia” Di Maio : «Legittima difesa per i tutori dell'ordine pubblico» : L’annuncio del ministro dell’Interno. Sull’argomento sicurezza d’accordo con Di Maio. Tensione invece su flat tax e degrado della capitale