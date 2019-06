X Factor 13 | svelati i nomi dei giudici | Fedez non ci sarà

dilei

(Di sabato 1 giugno 2019) Rivoluzione a X. Il talent musicale di Sky si prepara alla sua tredicesima stagione rinnovando totalmente il cuore pulsante dello show: la giuria. Iappena annunciati deie coach della nuova stagione del programma che va a caccia di talenti, sono quasi tutte new entry. Ad affiancare la decana della giuria, l’inossidabile Mara Maionchi, 78 anni, ancora pronta a elargire i suoi commenti sferzanti ai malcapitati di turno, ci saranno i tre nuovi coach: Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e il discusso rapper Sfera Ebbasta. A condurre, per il nono anno consecutivo, cinuovamente l’energico Alessandro Cattelan, che quest’anno metterà ancora di più del suo nello show, visto cheimpegnato anche in qualità di autore. Aria nuova quindi a X. La produzione ha voluto scegliere di cambiare strada lasciandosi alle spalle almeno un pezzo da novanta ...

