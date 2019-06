Volley | Nations League 2019 | l’Italia attende la Cina per chiudere la prima tappa

Volleyball Nations League – Gli azzurri di Blengini trionfano contro la Germania : secco 3-0 in Cina : Volleyball Nations League Maschile: gli azzurri vincono 3-0 contro la Germania La seconda giornata di Volleyball Nations League regala un successo pieno alla Nazionale Seniores Maschile italiana che vince 3-0 (25-21, 30-28, 25-23) contro la Germania. Per questa gara il ct Gianlorenzo Blengini modifica il sestetto iniziale rispetto a ieri e schiera Oreste Cavuto, Daviede Candellaro, Simone Giannelli, Oleg Antonov, Roberto Russo, Gabriele ...

Volley - Nations League 2019. Blengini : “Giocato con intensità - ogni partita è un’occasione” : Oggi l’Italia ha sconfitto la Germania nella seconda partita della Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti contro i teutonici a Jiangmen (Cina) e hanno conquistato il primo successo nel torneo. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti ai microfoni della FederVolley. GIANLORENZO Blengini: “Sapevamo che questa partita sarebbe stata dura e lo è stata. E’ stato un match in cui per lunghi tratti ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Iran 1-3 - le pagelle degli azzurri. Nelli e Cavuto : riserve a Trento - stelle in azzurro. Che bravo Russo! : Arriva contro la Germania di Andrea Giani la prima vittoria della nazionale azzurre nella Nations League 2019. Un 3-0 di sostanza per la squadra azzurra apparsa trasformata rispetto alla seconda parte di gara contro l’Iran, con Nelli, Cavuto e Russo sopra le righe. nomi nuovi di cui Blengini terrà sicuramente conto in prospettiva, due dei quali, Cavuto e Nelli, non hanno giocato titolari a Trento nella stagione appena conclusa. SIMONE ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Germania 3-0 - prima vittoria degli azzurri! Nelli affonda la squadra di Giani : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 (25-21; 30-28; 25-23) nel secondo incontro della Nations League 2019 di Volley maschile, a Jiangmen (Cina) gli azzurri hanno conquistato la prima vittoria nel torneo dopo che ieri avevano perso contro l’Iran sprecando qualche occasione di troppo: oggi i ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati più incisivi e graffianti contro la compagine guidata da coach Andrea Giani, sono risultati più ...

LIVE Italia-Germania 3-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Che carattere gli azzurri!!! Nelli e Cavuto superstar nella prima vittoria in Cina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Prosegue l’avventura degli azzurri che sono impegnati a Jiangmen (Cina): seconda partita piuttosto impegnativa per la Nazionale azzurra che incrocerà le armi con i tedeschi allenati da Andrea Giani, prossimo tecnico di Modena. Sarà importante provare a vincere anche in ottica qualificazione alla Final Six, Confermata l’assenza ...

LIVE Italia-Germania 2-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Cavuto e Nelli trascinano gli azzurri nel secondo set : 30-28 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Prosegue l’avventura degli azzurri che sono impegnati a Jiangmen (Cina): seconda partita piuttosto impegnativa per la Nazionale azzurra che incrocerà le armi con i tedeschi allenati da Andrea Giani, prossimo tecnico di Modena. Sarà importante provare a vincere anche in ottica qualificazione alla Final Six, Confermata l’assenza ...

LIVE Italia-Germania 1-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Grande equilibrio nel secondo set : 12-12 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Prosegue l’avventura degli azzurri che sono impegnati a Jiangmen (Cina): seconda partita piuttosto impegnativa per la Nazionale azzurra che incrocerà le armi con i tedeschi allenati da Andrea Giani, prossimo tecnico di Modena. Sarà importante provare a vincere anche in ottica qualificazione alla Final Six, Confermata l’assenza ...

LIVE Italia-Germania Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : gli azzurri partono con il piede giusto : 16-14 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Prosegue l’avventura degli azzurri che sono impegnati a Jiangmen (Cina): seconda partita piuttosto impegnativa per la Nazionale azzurra che incrocerà le armi con i tedeschi allenati da Andrea Giani, prossimo tecnico di Modena. Sarà importante provare a vincere anche in ottica qualificazione alla Final Six, Confermata l’assenza ...

LIVE Italia-Germania Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : gli azzurri vogliono rialzare la testa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Prosegue l’avventura degli azzurri che sono impegnati a Jiangmen (Cina): seconda partita piuttosto impegnativa per la Nazionale azzurra che incrocerà le armi con i tedeschi allenati da Andrea Giani, prossimo tecnico di Modena. Sarà importante provare a vincere anche in ottica qualificazione alla Final Six, Confermata l’assenza ...

Italia-Germania Volley - Nations League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Prosegue questa mattina il cammino della Nazionale italiana nella Nations League 2019 di volley maschile. La formazione allenata da Chicco Blengini si trova in Cina per la prima tappa della prestigiosa competizione itinerante e affronterà la Germania dopo aver perso all’esordio contro l’Iran con il punteggio di 3-1. La squadra azzurra si è presentata all’appuntamento con numerose assenze di primo piano e puntando su un gruppo molto giovane in ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia sfida la Germania - azzurri per il riscatto con tante novità : L’Italia ha esordito con una sconfitta nella Nations League 2019 di Volley maschile, oggi gli azzurri si sono arresi al cospetto dell’Iran ma avranno subito l’occasione per riscattarsi: domani (ore 10.00) il nostro sestetto scenderà nuovamente in campo per affrontare la Germania a Jiangmen, i ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere contro la formazione guidata da coach Andrea Giani che ha debuttato sconfiggendo la ...

Volley - Nations League 2019. Italia-Iran 1-3 - Blengini : “Viste cose buone dai giovani - impariamo dagli errori” : L’Italia è stata sconfitta dall’Iran nel match d’esordio della Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono dovuti arrendere al cospetto dei persiani nell’incontro che ha aperto la prestigiosa competizione internazionale. La nostra Nazionale, dopo aver vinto il primo set ed essersi involata sul +7 nel secondo parziale, si è un po’ fermata e ha subito la rimonta degli avversari. Di seguito le ...

Volleyball Nations League – Esordio amaro per l’Italia maschile - gli azzurri di Blengini sconfitti dall’Iran : La seleziona azzurra cede 3-1 all’Iran nella gara inaugurale della Volleyball Nations League La Volleyball Nations League riserva un Esordio agrodolce alla Nazionale italiana che nella gara inaugurale della Pool 1 cede 3-1 (25-20, 23-25, 23-25, 23-25) all’Iran. Il buon gioco dimostrato per lunghi tratti non è bastato agli azzurri che, dopo aver conquistato con facilità il primo set e dopo aver dominato nella prima parte della seconda ...

VIDEO Italia-Iran 1-3 - Nations League Volley : highlights e sintesi - azzurri sconfitti da Ghafour e compagni : L’Italia è stata sconfitta dall’Iran per 3-1 nel primo match della Nations League 2019 di volley maschile, gli azzurri si sono arresi contro i persiani a Jiangmen (Cina) e hanno incominciato l’avventura nel torneo internazionale col piede sbagliato: dopo aver vinto il primo set ed essere stati avanti di sette punti nella seconda frazione, i ragazzi del CT Chicco Blengini si sono spenti e non sono più riusciti a reagire fallendo ...