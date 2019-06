Volley | Nations League 2019 | Italia-Germania 3-0 | prima vittoria degli azzurri! Nelli

LIVE Italia-Germania 3-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Che carattere gli azzurri!!! Nelli e Cavuto superstar nella prima vittoria in Cina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Prosegue l’avventura degli azzurri che sono impegnati a Jiangmen (Cina): seconda partita piuttosto impegnativa per la Nazionale azzurra che incrocerà le armi con i tedeschi allenati da Andrea Giani, prossimo tecnico di Modena. Sarà importante provare a vincere anche in ottica qualificazione alla Final Six, Confermata l’assenza ...

Italia-Germania Volley - Nations League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Prosegue questa mattina il cammino della Nazionale italiana nella Nations League 2019 di volley maschile. La formazione allenata da Chicco Blengini si trova in Cina per la prima tappa della prestigiosa competizione itinerante e affronterà la Germania dopo aver perso all’esordio contro l’Iran con il punteggio di 3-1. La squadra azzurra si è presentata all’appuntamento con numerose assenze di primo piano e puntando su un gruppo molto giovane in ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia sfida la Germania - azzurri per il riscatto con tante novità : L’Italia ha esordito con una sconfitta nella Nations League 2019 di Volley maschile, oggi gli azzurri si sono arresi al cospetto dell’Iran ma avranno subito l’occasione per riscattarsi: domani (ore 10.00) il nostro sestetto scenderà nuovamente in campo per affrontare la Germania a Jiangmen, i ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere contro la formazione guidata da coach Andrea Giani che ha debuttato sconfiggendo la ...

Volley - Nations League 2019. Italia-Iran 1-3 - Blengini : “Viste cose buone dai giovani - impariamo dagli errori” : L’Italia è stata sconfitta dall’Iran nel match d’esordio della Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono dovuti arrendere al cospetto dei persiani nell’incontro che ha aperto la prestigiosa competizione internazionale. La nostra Nazionale, dopo aver vinto il primo set ed essersi involata sul +7 nel secondo parziale, si è un po’ fermata e ha subito la rimonta degli avversari. Di seguito le ...

Volleyball Nations League – Esordio amaro per l’Italia maschile - gli azzurri di Blengini sconfitti dall’Iran : La seleziona azzurra cede 3-1 all’Iran nella gara inaugurale della Volleyball Nations League La Volleyball Nations League riserva un Esordio agrodolce alla Nazionale italiana che nella gara inaugurale della Pool 1 cede 3-1 (25-20, 23-25, 23-25, 23-25) all’Iran. Il buon gioco dimostrato per lunghi tratti non è bastato agli azzurri che, dopo aver conquistato con facilità il primo set e dopo aver dominato nella prima parte della seconda ...

VIDEO Italia-Iran 1-3 - Nations League Volley : highlights e sintesi - azzurri sconfitti da Ghafour e compagni : L’Italia è stata sconfitta dall’Iran per 3-1 nel primo match della Nations League 2019 di volley maschile, gli azzurri si sono arresi contro i persiani a Jiangmen (Cina) e hanno incominciato l’avventura nel torneo internazionale col piede sbagliato: dopo aver vinto il primo set ed essere stati avanti di sette punti nella seconda frazione, i ragazzi del CT Chicco Blengini si sono spenti e non sono più riusciti a reagire fallendo ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Iran 1-3 - azzurri ko all’esordio. Nelli e gli altri giovani graffiano solo a tratti : L’Italia incomincia con una sconfitta la sua avventura nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno perso per 3-1 (20-25; 25-23; 25-23; 25-) contro l’Iran nel match che ha aperto il prestigioso torneo internazionale: a Jiangmen (Cina) la nostra Nazionale ha cercato di tenere testa ai persiani, ha vinto il primo set e ha avuto anche sette punti di vantaggio nella seconda frazione ma poi la luce si è spenta e non ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia prima in classifica - due vittorie a Conegliano con super Egonu e marcia da Final Six : L’Italia continua a macinare vittorie e punti nella Nations League 2019 di Volley femminile, dopo i tre successi conquistati settimana scorsa in Polonia ne sono arrivati due nella tappa casalinga di Conegliano con annessi 7 punti che hanno permesso alla nostra Nazionale di volare in testa alla classifica generale al pari di USA, Turchia e Polonia. Il passo falso al tie-break contro le americane non ha scalfito le ragazze del CT Davide ...

