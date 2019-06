Viterbo | pakistano arrestato per violenza su due bimbe

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Gabriele Laganà Il 29enne, regolare in Italia, si era avvicinato alle bambine con la scusa di chiedere informazioni e poi aveva allungato le mani arrivando a palpeggiarle nelle parti intimesessuale aggravata nei confronti di due bambine, minori di 14 anni. Con questa pesantissima accusa la polizia diha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un immigratodi 29 anni, residente nello stesso capoluogo dell’Alto Lazio e regolare sul territorio nazionale. Gian Fabrizio Moschino, capo della squadra mobile di, durante la conferenza stampa in Questura ha dichiarato che le vittime, di 11 e 13 anni , hanno subito “approcci sessuali avanzati” ad opera dell’extracomunitario, un dipendente del settore agricolo. L'arresto delè la conclusione di un'articolata indagine condotta dagli agenti della ...

