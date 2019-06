Virginia Beach | strage negli uffici comunali | dipendente spara | 12 morti | poi la polizia

Impiegato deluso e risentito fa strage in ufficio : 12 morti a Virginia Beach : Sono almeno dodici, più l’omicida, le vittime della strage avvenuta ieri a Virginia Beach. Un copione che purtroppo abbiamo letto troppe altre volte, cioè quello dell’ Impiegato risentito che fa strage dei colleghi, perché la facile disponibilità delle armi negli Stati Uniti consente a chiunque di sfogare la propria rabbia in questo modo....

