VIDEO Qualifiche GP Italia MotoGP 2019 | highlights e sintesi Marquez in pole | Dovizioso

VIDEO Marc Marquez cade nelle qualifiche del GP Francia - poi conquista la pole position : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti in occasione della gara in programma domani, oggi ha timbrato il miglior tempo sull’asfalto bagnato di Le Mans ma il Campione del Mondo ha commesso un errore importante alla curva 6 ed è caduto a terra subito dopo aver chiuso il suo giro buono. Il centauro della Honda non ha mollato il manubrio e dopo ...

MotoGp – Caduta per Marquez nelle qualifiche : che scivolata per Marc in Francia [VIDEO] : Marc Marquez cade nelle qualifiche del Gp di Francia: l’asfalto bagnato di Le Mans fa scivolare il pilota della Honda La pioggia sta rendendo difficile il sabato in pista di piloti della MotoGp: Valentino Rossi è riuscito a superare la Q1, ma nel Q2 lo spettacolo non manca. Subito una Caduta per Marc Marquez: il campione del mondo in carica è scivolato, mentre si trovava al comando, riuscendo a rialzare subito la sua moto e tornare ...

VIDEO Qualifiche GP Spagna F1 2019 - highlights e sintesi : Bottas in pole position - Ferrari lontanissime : Oggi si sono disputate le Qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Valtteri Bottas ha conquistato una strepitosa pole position dominando letteralmente la Q3 e rifilando oltre sei decimi di distacco al compagno di squadra Lewis Hamilton, il leader della classifica generale sta seriamente mettendo in difficoltà il Campione del Mondo: ormai è aperta una lotta intestina tra i due alfieri della Mercedes. Le Ferrari sono molto ...

VIDEO MotoGP - GP Spagna 2019 : l’analisi delle qualifiche di Guido Meda : Giornata particolarmente appassionante e ricca di colpi di scena quella andata in scena sul circuito iberico di Jerez de la Frontera per la quarta tappa del Mondiale di MotoGP. Nelle qualifiche del GP Spagna 2019 il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) ha sorpreso tutti conquistando la pole position davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli e allo spagnolo Marc Marquez (Honda), principale favorito per la gara di domani. Di seguito ...

VIDEO Moto2 - Highlights Qualifiche GP Spagna 2019 : sintesi ed immagini salienti : Le immagini più belle e la sintesi delle Qualifiche del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della Moto2. La pole position è andata a Jorge Navarro. GLI Highlights DELLE Qualifiche DELLA Moto2 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

VIDEO Jorge Lorenzo - la caduta nelle qualifiche del GP di Spagna 2019 : Si sono appena concluse le qualifiche per quanto concerne il GP di Spagna valido per il Motomondiale 2019 sulla pista di Jerez de la Frontera. Nella classe regina, la MotoGP, nel corso della Q2 spettacolare scivolata di Jorge Lorenzo, per fortuna senza conseguenze per il pilota. LA caduta DI Jorge Lorenzo nelle qualifiche DEL GP DI Spagna roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

MotoGp – Qualifiche amare per Valentino Rossi a Jerez : l’errore costato caro al Dottore in Q1 [VIDEO] : Valentino Rossi partirà dalla 13ª posizione in griglia a Jerez de la Frontera: ecco l’errore costato caro al Dottore in Q1 E’ stato un weekend complicatissimo per Valentino Rossi a Jerez de la Frontera: dopo una giornata difficoltosa in pista con le prove libere, le Qualifiche non hanno regalato il sorriso sperato al Dottore. Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per accedere nella Q2 del primo ...

VIDEO F1 - Highlights Qualifiche GP Azerbaijan 2019 : prima fila Mercedes - 3° Vettel : Le Qualifiche del GP Azerbaijan 2019 sono state estremamente appassionanti e avvincenti, abbiamo assistito a un pomeriggio ricco di colpi di scena che è durato due ore. Charles Leclerc si è schiantato contro il muro durante il Q2, ha distrutto la Ferrari e domani partirà soltanto in nona posizione con le gomme medie: sarà l’unico in top ten a montare lo pneumatico giallo e in gara andrà a caccia di una sontuosa rimonta. Valtteri Bottas ha ...

Diretta Formula 1/ Streaming VIDEO Qualifiche : pole position e tempi - Gp Baku 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY e qualifiche live Gp Azerbaigian 2019 Baku: pole position e tempi oggi, sabato 27 aprile.

VIDEO MotoGP - Highlights Qualifiche GP Usa 2019 : Valentino Rossi secondo a 2 decimi da Marquez : Marc Marquez ha conquistato la settima pole-position in altrettante edizioni del GP delle Americhe 2019: domani il campione del mondo in carica della MotoGP sarà il grande favorito per il successo finale. L’unico in grado di impensierirlo sembra Valentino Rossi, ottimo secondo a poco più di due decimi dall’iberico: il Dottore si è detto soddisfatto per i progressi mostrati dalla Yamaha. Solo 13°, invece, Andrea Dovizioso, addirittura ...

VIDEO MotoGP - prove libere 3 cancellate e qualifiche in dubbio. Ecco cosa sta succedendo ad Austin : tempesta senza fine : Un sabato da lupi verrebbe da definirlo quello di Austin (Stati Uniti), sede del terzo round del Motomondiale 2019. Sul tracciato del Texas si sarebbero dovuti tenere gli ultimi turni di prove libere delle tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP oltre alle qualifiche. Tuttavia il maltempo, che ha flagellato in queste ore gli States nella zona citata, ha costretto l’organizzazione a cancellare completamente il programma delle FP3 e sulla disputa del ...

VIDEO Charles Leclerc furioso nel team radio delle qualifiche in Cina : “Ho commesso un errore - sono stato uno stupido!” : Che Charles Leclerc sia un talento è chiaro a tutti e probabilmente questo li si comprende anche dalla sua mentalità vincente. Lascia infatti quasi basiti la reazione del pilota monegasco della Ferrari, dopo aver concluso le qualifiche del GP della Cina (terza prova del Mondiale 2019 di F1) in quarta posizione alle spalle anche del compagno di squadra Sebastian Vettel per pochi centesimi. Il pilota del Principato si sfoga nel team radio, ...

Formula 1 – Terribile incidente per Albon : disintegrata la Toro Rosso - niente qualifiche per il britannico [VIDEO] : Toro Rosso disintegrata nelle Fp3 di Shanghai: Albon costretto a saltare le qualifiche del Gp della Cina La terza sessione di prove libere del Gp della Cina si è conclusa nel segno di Valtter Bottas. Il finlandese della Mercedes ha chiuso le sue Fp3 al comando, lasciandosi alle spalle le Ferrari di Vettel e Leclerc e la Mercedes del suo compagno di squadra, Lewis Hamilton. Giornata complicata per Red Bull e Toro Rosso: Verstappen ha dovuto ...