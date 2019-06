VIDEO Invasione hot durante la Finale di Champions League | bionda mezza nuda in campo in

Tottenham-Liverpool - sorprendente falla nella sicurezza : ci scappa l’invasione di campo [VIDEO] : Al diciassettesimo minuto del primo tempo della finale di Madrid, una donna fa invasione di campo venendo raggiunta poi dagli steward Succede di tutto nei primi minuti della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, prima il gol su rigore di Salah e poi un’invasione di campo. Poco dopo il quarto d’ora, infatti, una donna riesce ad eludere i controlli degli steward, entrando sul terreno di gioco arrivando fino al ...

Invasione di cavallette in Medio Oriente - la Giordania impiega le forze aeree : molti le considerano il “ritorno delle piaghe bibliche” [VIDEO] : Negli ultimi giorni, sciami di devastanti cavallette sono stati osservati attraversare il confine tra Arabia Saudita e Giordania e scendere verso la città di Tafilah, centro per la coltivazione di frutta e olive nel sud del Paese. Secondo The National, la situazione era talmente grave da costringere le autorità della Giordania a schierare le forze aeree per spruzzare pesticidi. La Giordania, che ricava il 4% del suo PIL dalle esportazioni ...

L’invasione di cavallette si aggrava in Arabia Saudita e Iran : anche gli animali ricoperti dagli insetti [VIDEO] : Nelle ultime settimane, L’invasione delle cavallette del deserto si è intensificata nelle tradizionali aree riproduttive dell’Iran e dell’Arabia Saudita, secondo l’ultimo aggiornamento sulla situazione da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l‘agricoltura (FAO), che riportiamo in questo articolo. In Arabia Saudita, la riproduzione è iniziata nell’interno del Paese. I team di terra e d’aria hanno trattato oltre ...

Invasione di cavallette in Arabia Saudita : cieli oscurati e superfici totalmente ricoperte da milioni di insetti [VIDEO] : Un’Invasione di cavallette in Sudan ed Eritrea si è diffusa rapidamente lungo entrambi i lati del Mar Rosso verso Arabia Saudita ed Egitto, aveva riportato l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione nel mese di febbraio, avvisando su una possibile minaccia alle coltivazioni e alla sicurezza alimentare. E così l’Arabia Saudita ora si ritrova invasa da sciami di cavallette. Secondo i reportage che citano gli ...

Tifoso arrestato per invasione - va a trovarlo l'attaccante del Birmingham suo amico. VIDEO : Ennesima invasione di campo nel calcio britannico, ma questa volta il finale è a lieto fine. Jase Stokes, Tifoso del Birmingham City , è entrato in campo nel finale del match di Championship tra i ...

Sconvolgente invasione di cavallette dall’Arabia Saudita in Iran : la peggiore degli ultimi 40 anni [VIDEO] : Un’invasione di cavallette nella Penisola Arabica si sta diffondendo in Iran, minacciando le coltivazioni e la sicurezza alimentare in ampie aree della provincia costiera di Hormozgan. Il direttore di un dipartimento dell’organizzazione agricola di Hormozgan ha dichiarato che l’Iran sta affrontando il peggior attacco di cavallette degli ultimi 40 anni. Ha spiegato che nelle ultime 10 settimane diversi sciami di cavallette sono arrivati ...

Argentina - partita sospesa per invasione di api. VIDEO : Tra le ragioni per cui può essere sospesa una partita di calcio, questa rappresenta una delle più strane che si siano mai sentite: gioco interrotto per... invasione di api. L'incredibile storia viene ...

Gol Ronaldo - ancora lui : delirio Juve contro l’Ajax con… invasione di campo [VIDEO] : GO Ronaldo – Si sta giocando l’andata valida per i quarti di finale di Champions League, in campo Ajax-Juventus. All’ingresso delle squadre spettacolo mozzafiato, l’Amsterdam Arena regala emozioni. Poi inizia la partita, Ajax pericoloso in alcune occasioni ma a passare in vantaggio è stata la Juventus, Ronaldo apre il gioco per Cancelo e si inserisce, assist del terzino e stacco di testa perfetto di Cr7 che porta in ...