VIDEO GP Italia MotoGP 2019 | Maurizio Arrivabene | “Faccio il tifo per tutti i piloti

VIDEO GP Italia MotoGP 2019 : Franco Morbidelli sfoggia un casco nuovo. Il Rinascimento al Mugello : Nelle prove libere del GP d’Italia del Mugello della MotoGP è tempo di sfoggiare caschi nuovi di zecca: dopo Valentino Rossi tocca a Franco Morbidelli mostrare la nuova creatura, che celebra il Rinascimento proprio in terra Toscana. Di seguito il VIDEO Sky che mostra il casco di Morbidelli. IL NUOVO casco PORTATO AL Mugello DA Franco Morbidelli roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Diretta/ Italia Germania - risultato 2-0 : 25-21 - 30-28 - streaming VIDEO tv : il 3set : Diretta Italia Germania: info streaming video e tv della partita di volley maschile, secondo incontro nella prima settimana della Nations league.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2019 OGGI/ Streaming VIDEO tv 20tappa : in strada - si parte! : DIRETTA GIRO D'ITALIA 2019 Streaming OGGI video tv: orario, percorso, vincitore della 20tappa Feltre Croce d'Aune/Monte Avena di 194 km, tappone di montagna.

Diretta/ Italia Germania - risultato 1-0 : 25-21 - streaming VIDEO e tv : ora il 2set : Diretta Italia Germania: info streaming video e tv della partita di volley maschile, secondo incontro nella prima settimana della Nations league.

Diretta Giro d'Italia 2019 oggi/ Streaming VIDEO tv : focus Croce d'Aune - 20tappa : Diretta Giro d'Italia 2019 Streaming oggi video tv: orario, percorso, vincitore della 20tappa Feltre Croce d'Aune/Monte Avena di 194 km, tappone di montagna.

Diretta/ Italia Ucraina donne - risultato 47-54 - streaming VIDEO e tv : Ultimo quarto : Diretta Italia Ucraina donne streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Pordenone, amichevole di baske femminile verso gli Europei.

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Avevo la febbre ma giornata positiva - concentrati sul passo gara” : Marc Marquez può ritenersi soddisfatto per come sono andate le sue prove libere del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo nella prima sessione e poi si è concentrato sul passo gara. Lo spagnolo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato un giorno positivo perché abbiamo lavorato bene ma io non ero a posto, stanotte avevo la febbre: il corpo è distrutto ma piano piano spero di stare ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Italia 2019 : “La mia posizione non è la 20esima - provati dei settaggi” : Giornata deludente per Jorge Lorenzo che ha faticato nelle prove libere del GP d’Italia 2019, soltanto ventesimo posto per l’alfiere della Honda che ha poi dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo provando qualche settaggio della moto, alla fine del turno abbiamo trovato un bilanciamento buono ma abbiamo aspettato domani per fare un time attack e avremo due pneumatici a differenza degli altri. La mia reale posizione non è ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Italia 2019 : “La Yamaha non è stabile - moto aggressiva al Mugello” : Le Yamaha hanno faticato terribilmente durante le prove libere del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Criticità non solo per Valentino Rossi ma anche per il compagno di squadra Maverick Vinales che ha espresso i suoi problemi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato difficile guidare la moto, non è stabile ed è difficile fare il tempo. Dobbiamo trovare la giusta stabilità per migliorare. E’ difficile guidare, ...

DIRETTA/ Italia Ucraina donne - risultato 40-42 - streaming VIDEO e tv : Intervallo : DIRETTA Italia Ucraina donne streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Pordenone, amichevole di baske femminile verso gli Europei.

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Non ho feeling con la moto - dobbiamo lavorare” : Andrea Dovizioso ha faticato nelle prove libere del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Il centauro della Ducati ha concluso fuori dalla top ten e domani sarà chiamato a dare il massimo nella FP3 per accedere direttamente al Q2, il forlivese ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “A inizio turno, quando si provava il reale passo per la gara, eravamo messi abbastanza bene come tempo ma non ho un gran feeling per ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Sono in difficoltà - non ho passo e velocità” : Valentino Rossi è andato in grandissima difficoltà durante le prove libere del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha chiuso con un mesto 18esimo tempo, lontanissimo da tutti gli altri big: il centauro di Tavullia fatica in sella alla sua Yamaha e infatti anche le sue considerazioni sono davvero molto tristi. Il nove volte Campione del Mondo ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Una giornata difficile, mi aspettavo ...

VIDEO Valentino Rossi in difficoltà - prove libere GP Italia : modifiche sulla Yamaha del Dottore : Valentino Rossi è andato in difficoltà durante le prove libere 1-2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha sofferto in entrambe le sessioni e non è riuscito a essere protagonista come si aspettava di fronte al proprio pubblico, il centauro della Yamaha sarà chiamato a risalire la china nella giornata di domani. I meccanici hanno operato alcune modifiche sul mezzo del nove volte Campione del Mondo, vediamo nel ...

VIDEO Moto3 - GP Italia 2019 : gli highlights della prima giornata di prove libere del Mugello : Si è conclusa con tre Italiani a braccare il nipponico Tatsuki Suzuki la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto3. Sullo splendido scenario del circuito del Mugello, infatti, Kevin Zannoni, Tony Arbolino e Niccolò Antonelli si sono classificati nella scia del portacolori del team SIC58 con distacchi che non raggiungono nemmeno il mezzo decimo. Alle loro spalle troviamo John McPhee, Gabriel ...