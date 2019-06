Vicenza | Mimmo Di Carlo è il nuovo allenatore FOTO

calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Ilriparte daDi. E’ il tecnico ex Chievo Verona ed ex calciatore dei biancorossi il prescelto dal presidente Stefano Rosso per tentare la risalita dalla Serie C. Di, che è stato capitano delnegli anni ’90, ha firmato un contratto triennale. Quest’anno ilha fallito l’assalto alla Serie B, fermandosi al primo turno dei playoff di C, eliminato dal Ravenna. Mister Diverrà presentato ai tifosi allo stadio Menti nella serata di martedì 4 giugno. Bentornato a casa! La bandiera biancorossa ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2022 . Mister Diverrà presentato ai tifosi allo stadio Menti nella serata di martedì 4 giugno Il comunicato ufficiale href="https://twitter.com/hashtag/forza?src=hash&ref src=twsrc%5Etfw">#forza#forzalane pic.twitter.com/kaNhy5X3x9 — L.R....

CalcioWeb : ?? #Vicenza, ufficiale il nuovo allenatore si tratta di un gradito ritorno ?? - Tadiottone : Se fosse vero che la leggenda biancorossa MIMMO DI CARLO potrebbe allenare il Vicenza, la mossa societaria sarebbe più che azzeccata. -