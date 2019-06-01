Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-06-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA PONTINA E ARDEATINA SPOSTIAMOCI SUL LITORALE RALLENTAMENTI PER TRAFFCO INTENSO SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RAGGIUNGIAMO MACCARESE CODE SU VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO, IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUTO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LE CODE SONO IN AUMENTO, AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA GLI SVINCOLI, ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, IN ESTERNA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TRIONFALE E AURELIA LE ALTRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E CASILINA PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE E’ INDICATA REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, SI RALLENTA IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREIZONI. SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. SULLA VIA APPIA TRFFICO INTENSO E RALLENTATO NEI PRESSI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI VERSO L’A1 MILANO NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE. SUL RACCORDO, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREIZONI. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI VERSO L’A1 MILANO NAPOLI, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO CHE COINVOLGE 2 AUTOVETTURE TRA LE CORSIE DI EMERGENZA E MARCIA, IL TRAFFICO SCORRE SULLA SOLA CORSDIA DI SORPASSO; AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO. RIPERCUSSIONI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ALTRO INCIDENTE SULL’AURELIA, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMOQ UINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI A NEMI TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA SAGRA DELLE FRAGOLE E MOSTRA DEI FIORI, GIUNTA ALLA SUE 86 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI AD ALBANO LAZIALE OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA V EDIZIONE DEL PROGETTO DI ARCHEOLOGIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. BUONE ANCHE LE CONDIZIONINI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITÀ, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VA MIGLIORANDO, INVECE, LA SITUAZIONE SUL RACCORDO CI SONO SOLO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA IN ESTERNA E CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE A TRATTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA PINDARO VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 19.05 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE A TRATTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA TRA LABARO E L’APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 18.35 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO ANCHE PER INCIDENTE. PROSEGUENDO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE A TRATTI TRA RACCORDO E A1 Roma NAPOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA MENTRE IN INTERNA TRA OTTAVIA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA SULLA PONTINA CODE TRA ...