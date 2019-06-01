Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-06-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI AD ALBANO LAZIALE OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA V EDIZIONE DEL PROGETTO DI ARCHEOLOGIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. BUONE ANCHE LE CONDIZIONINI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITÀ, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VA MIGLIORANDO, INVECE, LA SITUAZIONE SUL RACCORDO CI SONO SOLO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA IN ESTERNA E CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE A TRATTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA PINDARO VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 19.05 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE A TRATTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA TRA LABARO E L’APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 18.35 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO ANCHE PER INCIDENTE. PROSEGUENDO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE A TRATTI TRA RACCORDO E A1 Roma NAPOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA MENTRE IN INTERNA TRA OTTAVIA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA SULLA PONTINA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE A TRATTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA TRA OTTAVIA E L’A24 Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA CODE A TRATTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA TRA OTTAVIA E L’A24 Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. INOLTRE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE ORA RISOLTO, TRA PONTECORVO E CASSINO. SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA PONTECORVO E CASSINO, IN DIREZIONE NAPOLI. RIENTRIAMO A Roma DOVE, SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LABARO E L’A24 Roma TERAMO SULLA CASILINA CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA AL MOMENTO E’ INDICATO GENERALEMTE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO AD ECCEZIONE DI VIA DEI CASTELLI, DOVE CI SONO CODE, TRA VIA CAMPOBELLO E VIA PONTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E DELLA VIA NETTUNENSE, ANCHE QUI CODE TRA VIA DELLA FALCOGNANA E FRATTOCCHIE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, INFATTI LA CIRCOLazioEN E’ INDICATA AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DELLE VIE AURELIA, DOVE PERMANGONO CODE DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI E NETTUNENSE, CODE DA VIA DEI CERASETI SINO A FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA LE ALTRE NOTIZIE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PUNTI CRITICI SEGNALATI IL RACCORDO ANULARE, DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO ANCORA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E TUSCOLANA IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFCO INTENSO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IN INTERNA, ANCORA CODE TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA E TRA A24 E TIBURTINA CODE IN DIMINUIZIONE SUL TRATTO ...