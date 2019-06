Verso l’EuroBasket Women 2019 | il riscatto dell’Italia di Crespi | battuta l’Ucraina 99-77

sportfair

(Di sabato 1 giugno 2019) Nazionale Femminile: Italia-Ucraina 99-77. Raduno sciolto, le Azzurre si ritrovano il 3 giugno a Treviso La Nazionale Femminile ha battuto l’Ucraina 99-77 a Ponzano Veneto (Treviso) nel secondo impegno del percorso di preparazione in vista dell’EuroBasket(27 giugno-7 luglio, si gioca in Lettonia e Serbia). Pronta e molto convincente la reazione delle Azzurre dopo la sconfitta di misura (66-69) accusata a Pordenone ieri, sempre contro l’Ucraina (66-69) La miglior marcatrice della squadra di Marcoè stata Nicole Romeo con 27 punti (career high per lei con la maglia della Nazionale), in doppia cifra anche Giorgia Sottana (23), Francesca Dotto (16) ed Elisa Penna (15). Le Azzurre hanno chiuso stasera la prima fase del raduno pre-Europeo iniziato il 23 maggio: appuntamento ora al 3 giugno per altri 4 giorni prima della partenza per Saragozza, dove ...

