Vela – California Offshore Race Week | Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini tagliano il

sportfair

(Di sabato 1 giugno 2019)70 eil traguardo della CA 500. Il Team italiano termina la regata in 1 giorno, 11 ore, 41 minuti e 52 secondi Alle 00.51 52” di sabato 1 giugno ora locale (7.51 52” UTC e 9.51 52” ora italiana)70 ha tagliato il traguardo della 1a edizione della CA 500, ultima regata della70 ha terminato la regata in 1 giorno, 11 ore, 41 minuti e 52 secondi. Il MOD 70 inglese PowerPlay ha tagliato per primo il traguardo, alle 18.12 24” del 31 maggio ora locale (l’1 giugno alle 1.12 24” UTC e 3.12 24” ora italiana), terminando la regata in 1 giorno, 5 ore, 2 minuti e 24 secondi. Poco dopo, alle 19.49 52” ora locale (l’1 giugno alle 2.49 52” UTC e 4.49 52” ora italiana), il trimarano americano Argo ha concluso la prova con un tempo di 1 giorno, 6 ore, 39 minuti e 52 secondi.L'articolo– ...

Veladuepuntozer : Partenza di Soldini in California - Veladuepuntozer : California Race. Soldini affronta due veri avversari. - Veladuepuntozer : Soldini al lavoro in California -