Uomini e Donne in lutto | morto l’ex corteggiatore Aveva 29 anni

Uomini E DONNE/ Clarissa e Federico matrimonio : 'Noi per sempre' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Clarissa Marchese e Federico Gregucci ssi sono sposati, ecco il gesto di Maria De Filippi alla fine della stagione.

Gossip Uomini e donne - Maria lancia lo scoop su Gemma Galgani : 'Andrà a Temptation Island' : È sceso il sipario sulla stagione 2018-19 di Uomini e donne che ieri 31 maggio ha chiuso i battenti con la scelta di Giulia Cavaglià. E mentre il pubblico del programma si interroga sui nomi dei prossimi tronisti, che potrebbero essere scelti tra i corteggiatori "delusi", l'attenzione si sposta inevitabilmente sulla prossima fatica targata Maria De Filippi. Fra pochi giorni cominceranno in Sardegna le riprese di Temptation Island, uno dei ...

Uomini e donne : Angela e Alessio potrebbero essersi accordati prima del programma : La scelta di Angela Nasti, avvenuta nella puntata di mercoledì 29 maggio, ha sorpreso i telespettatori di Uomini e donne. Luca Daffrè era dato come grande favorito, soprattutto dopo che lei era andata a riprenderlo a Milano, mentre su Alessio Campoli avrebbero scommesso davvero in pochissimi. Alla fine, però, l'ex single di Temptation Island ha ricevuto un 'no' mentre Alessio ha potuto baciare la tronista sotto la tradizionale cascata di petali ...

Uomini e Donne - Giulia De Lellis e la frecciatina a Damante : "Speriamo che il nome Andrea non porti male" : Frecciatine ben chiare quelle rivolte da Giulia De Lellis e Maria De Filippi all'ex tronista Andrea Damante - che i fan continuano a chiedersi se sia effettivamente single o meno. Tanti infatti i gossip che volevano Giulia De Lellis e il dj veronese essere tornati insieme, ma sarà vero? Le ultime battutine che si sono reciprocamente scambiati via social vorrebbero far credere il contrario.Così come avvenuto ieri a Uomini e Donne, dove nel ...

Uomini e Donne news : le prime parole di Giulia e Manuel dopo la scelta : Uomini e Donne, le prime parole di Giulia Cavaglia e Manuel dopo la scelta: parole importanti dietro le quinte A Uomini e Donne oggi è andata in onda la scelta di Giulia Cavaglia. La tronista torinese, dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta, ha chiuso la stagione del Trono Classico in bellezza. La sua preferenza è […] L'articolo Uomini e Donne news: le prime parole di Giulia e Manuel dopo la scelta proviene da Gossip e Tv.

Giulio Raselli dopo Uomini e Donne - parole inaspettate su Giulia e Manuel : Uomini e Donne, Giulio Raselli non è la scelta di Giulia Cavaglià: nessun lieto fine per il corteggiatore Giulio Raselli dopo Uomini e Donne ha confidato alla redazione le sue prime impressioni dopo la scelta di Giulia Cavaglià, che è ricaduta su Manuel Galiano. Giulio aveva gran parte del pubblico dalla sua parte, ha avuto […] L'articolo Giulio Raselli dopo Uomini e Donne, parole inaspettate su Giulia e Manuel proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne la scelta di Angela Nasti è stata tarocca i social esplodono : Secondo gli utenti dei social, la scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne non sarebbe stata sincera L’avventura di Angela Nasti sul trono di Uomini e Donnegiunge al termine: la giovane tronista napoletana, infatti, mercoledì ha chiuso la sua esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi scegliendo il corteggiatore Alessio Campoli. Una storia a lieto fine, disturbata però da alcuni … Continue reading Uomini e Donne la scelta di ...

Uomini e Donne - Tina snobba il GF 16 e Barbara D'Urso : 'Diamo la linea a Il Segreto' : Come mai Tina Cipollari non ha mai nominato il Grande Fratello in diretta Tv? È questa la domanda che si stanno facendo la maggior parte dei telespettatori quando si sono accorti che la vamp ha concluso le puntate di Uomini e Donne di questi giorni dando la linea a Il Segreto. Nonostante Maria De Filippi le abbia ricordato che dopo il loro format c'è la striscia quotidiana del reality condotto da Barbara D'Urso, la bionda opinionista ha fatto ...

Gossip Uomini e Donne - Giulio : la reazione dopo il no di Giulia : Uomini e Donne: Giulio Raselli rompe il silenzio sui social Oggi è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Una puntata dedicata interamente alla scelta di Giulia Cavaglià, la quale ha deciso di iniziare una storia d’amore con Manuel Galiano. E questa decisione non ha certamente fatto piacere a Giulio Raselli, il quale non ha nascosto tutta la sua delusione. E dopo poche ore da questo evento, il giovane ex ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari ’si dimentica’ di Barbara D’Urso e del GF : Tina Errare è umano, perseverare è diabolico. Tina Cipollari, durante il tris di dirette di Uomini e Donne, sembra aver accusato uno strano vuoto di memoria. Ma andiamo per gradi. Mercoledì, al termine della scelta di Angela, la De Filippi invitava Tina a salutare il pubblico e a dare la linea al programma che sarebbe seguito. La Cipollari passa la staffetta a Il Segreto, ignorando la striscia del Grande Fratello, a panino tra il dating show e ...

Uomini e Donne - tra le coppie di questa edizione Lorenzo e Claudia - Andrea e Natalia : Sono ben otto le coppie che si sono formate quest'anno negli studi di Uomini e Donne: tra scelte nel Castello e fidanzamenti in diretta su Canale 5, tutti i protagonisti del Trono Classico hanno avuto il lieto fine che sognavano. Oggi, al termine della stagione del dating-show, è toccato a Giulia Cavaglià prendere la sua decisione finale: la torinese, esattamente come è accaduto ad Angela Nasti e ad Andrea Zelletta nei giorni scorsi, ha avuto un ...

Uomini e Donne : La Scelta di Giulia Cavaglia! : La terza e ultima Scelta di questa stagione di Uomini e Donne riguarda Giulia Cavaglia. La tronista sembra molto convinta della sua decisione. Ecco chi è la Scelta di Giulia! Terza e ultima Scelta a Uomini e Donne, che è arrivato oggi al termine della stagione. Dopo Angela Nasti che ha scelto Alessio Campoli, e Andrea Zelletta che ha scelto Natalia Paragoni, ora è la volta di Giulia Cavaglia, la quale dovrà decidere con chi fidanzarsi tra i suoi ...

Clarissa e Federico sposi : il gesto di Maria De Filippi a Uomini e Donne : A soli due anni dall’inizio della loro storia, nata a Uomini e Donne quando lei era sul trono, il sogno d’amore di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è diventato realtà. Giovedì 30 maggio i due si sono sposati e con una cerimonia nuziale da favola, nella splendida cornice del duomo di Capua per poi proseguire con un ricevimento privato a Caserta. I due giovani, che da tempo ormai hanno lasciato l’Italia per trasferirsi ...