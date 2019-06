Una Vita | trame spagnole | Elvira perdona il male ricevuto da Arturo

Una Vita - spoiler all'8 giugno : Blanca e Diego decidono di stare insieme : La famosa telenovela Una Vita continua ad appassionare i suoi fedeli telespettatori. I nuovi spoiler sono ricchi di sorprese; nelle puntate che andranno in onda dal 3 all'8 giugno, Samuel vorrà costituirsi per il crimine commesso nei confronti di suo padre Jaime Alday, ma Ursula convincerà l'uomo a cambiare idea. Frattanto Blanca e Diego decideranno di stare insieme. La donna confiderà a Diego tutti gli abusi subiti dal marito. Diego deciderà di ...

Una Vita - spoiler : il fratello di Samuel cade in un burrone - Blanca partorisce nel bosco : Nuovo appuntamento con la serie televisiva Una Vita che oggi, sabato 1° giugno 2019, ha subito una variazione di messa in onda insieme alla soap Il Segreto. Nelle puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere la prossima settimana si verificherà un colpo di scena vedrà protagonista Samuel Alday. Quest’ultimo, pentito per tutte le malefatte commesse, permetterà a Blanca Dicenta e Diego di fuggire,dopo essere riuscito a distrarre la perfida ...

Una Vita anticipazioni 1 giugno/ Arturo smaschera Zavala : la decisione di Silvia : Una Vita, anticipazioni della puntata in onda su Canale 5 oggi 1 giugno. Arturo Valaverde pronto a smascherare Zavala e a salvare Silvia

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni sabato 1 giugno 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : l'appuntamento serale con le soap arriva il sabato sera. Ecco le trame delle puntate delle soap di Aurora Guerra.

Beautiful - Una Vita e il Segreto non vanno in onda domenica 2 giugno 2019 : In occasione della Festa della Repubblica, stop alle soap domenica 2 giugno 2019. La programmazione riprende regolarmente lunedì 3 giungo 2019.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : il vero Inigo ha perso la memoria o finge? : Una serie di strani comportamenti faranno sorgere nei finti coniugi Cervera il sospetto che Inigo stia in realtà mentendo riguardo alla sua amnesia.

Anticipazioni Una Vita - serale : Arturo denuncia Zavala - Silvia viene liberata : Ottime notizie per i telespettatori di Una Vita che oggi 1° giugno potranno seguire ben due puntate della loro telenovela preferita. La prima verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa, appena dopo la soap Beautiful, mentre la seconda andrà in onda in seconda serata su Rete 4. Dopo la variazione dello scorso martedì sera, con l'inaspettata cancellazione di Una Vita e Il Segreto, Mediaset ha deciso di spostare gli episodi proprio ...

Una Vita - trama serale dell'1 giugno : Zavala ha organizzato l'attentato al futuro monarca : Sorpresa per i fan di Una Vita, che potranno assistere ad un nuovo appuntamento serale sabato 1 giugno 2019 su Rete 4, a partire dalle 22:25, subito dopo la messa in onda de Il Segreto. Molti i colpi di scena che attendono i protagonisti di calle Acacias. Samuel non riuscirà a capire il motivo per il quale il padre Jamie sia sempre più freddo nei suoi confronti, in quanto all'oscuro del fatto che l'anziano patriarca ha scoperto la verità sulla ...

Una Vita - anticipazioni nuove puntate : la fuga e la terribile sciagura : anticipazioni Una Vita, trame puntate prossima settimana: Blanca scappa Le anticipazioni di Una Vita svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana Samuel sarà sul punto di costituirsi per aver ucciso il padre. Sarà Ursula a far cambiare idea al ragazzo. Nel frattempo Blanca e Diego si ricongiungeranno ma presto verranno trovati da Samuel che imporrà alla moglie di tornare da lui, minacciando il fratello. Nelle puntate dal 3 ...

Le soap Una Vita e Il Segreto cambiano orario : dal 3 al 7 giugno nuovi appuntamenti su Canale5 : In attesa dei nuovi palinsesti estivi di Canale5, per le soap cambiamento orario e novità nella settimana dal 3 al 7 giugno 2019.

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 1 e lunedì 3 giugno 2019 : anticipazioni puntata 731 di Una VITA di sabato 1 e lunedì 3 giugno 2019: Riaffiorano i ricordi di Ursula: la donna rammenta che da giovane due ladri le hanno usato violenza e che la sua famiglia e il suo promesso sposo a quel punto l’hanno ripudiata… Blanca soccorre la madre, che ha avuto un attacco d’ansia… Jaime intende convincere Samuel a costituirsi per espiare i suoi peccati e rifarsi una VITA, ma il ragazzo ...