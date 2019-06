Una Vita Anticipazioni Spagnole | il vero Inigo ha perso la memoria o finge?

Anticipazioni Una Vita - serale : Arturo denuncia Zavala - Silvia viene liberata : Ottime notizie per i telespettatori di Una Vita che oggi 1° giugno potranno seguire ben due puntate della loro telenovela preferita. La prima verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa, appena dopo la soap Beautiful, mentre la seconda andrà in onda in seconda serata su Rete 4. Dopo la variazione dello scorso martedì sera, con l'inaspettata cancellazione di Una Vita e Il Segreto, Mediaset ha deciso di spostare gli episodi proprio ...

Una Vita - trama serale dell'1 giugno : Zavala ha organizzato l'attentato al futuro monarca : Sorpresa per i fan di Una Vita, che potranno assistere ad un nuovo appuntamento serale sabato 1 giugno 2019 su Rete 4, a partire dalle 22:25, subito dopo la messa in onda de Il Segreto. Molti i colpi di scena che attendono i protagonisti di calle Acacias. Samuel non riuscirà a capire il motivo per il quale il padre Jamie sia sempre più freddo nei suoi confronti, in quanto all'oscuro del fatto che l'anziano patriarca ha scoperto la verità sulla ...

Una Vita - anticipazioni nuove puntate : la fuga e la terribile sciagura : anticipazioni Una Vita, trame puntate prossima settimana: Blanca scappa Le anticipazioni di Una Vita svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana Samuel sarà sul punto di costituirsi per aver ucciso il padre. Sarà Ursula a far cambiare idea al ragazzo. Nel frattempo Blanca e Diego si ricongiungeranno ma presto verranno trovati da Samuel che imporrà alla moglie di tornare da lui, minacciando il fratello. Nelle puntate dal 3 ...

Cessione Sampdoria - c’è Una novità : Vialli pronto a Una nuova offerta : Cessione Sampdoria – Ci sono novità per quanto riguarda l’interessamento del gruppo di Gianluca Vialli, che sembrava aver alleggerito la pressione in merito all’acquisto della società blucerchiata. Pronta, infatti, una nuova offerta. Ci sarebbe stata una telefonata da parte del magnate Jamie Dinan (principale finanziatore dell’operazione insieme ad Alex Knaster, altro big della finanza mondiale) al presidente ...

Le soap Una Vita e Il Segreto cambiano orario : dal 3 al 7 giugno nuovi appuntamenti su Canale5 : In attesa dei nuovi palinsesti estivi di Canale5, per le soap cambiamento orario e novità nella settimana dal 3 al 7 giugno 2019.

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 1 e lunedì 3 giugno 2019 : anticipazioni puntata 731 di Una VITA di sabato 1 e lunedì 3 giugno 2019: Riaffiorano i ricordi di Ursula: la donna rammenta che da giovane due ladri le hanno usato violenza e che la sua famiglia e il suo promesso sposo a quel punto l’hanno ripudiata… Blanca soccorre la madre, che ha avuto un attacco d’ansia… Jaime intende convincere Samuel a costituirsi per espiare i suoi peccati e rifarsi una VITA, ma il ragazzo ...

Una Vita Anticipazioni 1 giugno 2019 : Zavala smascherato. Vittoria per Silvia e Arturo! : Arturo si intrufola a casa Zavala e smaschera il generale davanti a metà del corpo militare. Silvia e il Valverde hanno vinto!

Rete 4 : Il Segreto e Una Vita al sabato sera. Giacobbo passa al martedì : Il Segreto I fan de Il Segreto e Una Vita sono abituati ai continui cambi di palinsesto. E così, proprio quando le telenovelas sembravano stabilizzarsi nella prima serata del martedì, ecco arrivare l’ennesima variazione. La prossima settimana le due produzioni di Aurora Guerra andranno in onda nell’inconsueta collocazione del sabato sera. Al posto delle soap, al martedì, arriverà in pianta stabile Roberto Giacobbo, dal 4 giugno, ...

Una Vita Anticipazioni 31 maggio 2019 : Ursula si sente male : Ursula ricorda il momento in cui è stata violentata e ripudiata. Distrutta dal dolore, ha un attacco d'ansia davanti a Blanca.

Airbus celebra i 50 anni di attività con Una parata spettacolare : ?? Uno spettacolare volo dimostrativo insieme alla Patrouille de France, la pattuglia acrobatica dell’aviazione francese, per celebrare i primi 50 anni di attività di Airbus. Nella parata andata in scena nel cielo di Tolosa, il costruttore europeo ha sfoggiato tutti i suoi modelli in produzione: A220, A319neo, A320, A330neo, A350 XWB e l’ormai pensionato A380. Al gruppo si è unito anche il Beluxa XL, ultimo e atteso prodotto ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : la programmazione dal 1° al 7 giugno - sospese la domenica : I telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto faranno bene a tenere sotto controllo la programmazione della prima settimana di giugno che sarà caratterizzata da diverse variazioni. Alcune di esse risulteranno gradite, altre invece saranno destinate a causare qualche malumore tra il fedele pubblico. Già lo scorso martedì, il serale delle due serie spagnole tradizionalmente in onda su Rete 4, era stato cancellato, causando diverse polemiche ...

Beautiful - Una Vita - Il segreto : cambiano ORARI e GIORNI - le novità : Domani, 1° giugno, sarà per ora l’ultimo sabato in cui troveremo su Canale 5 le soap di daytime. Con l’arrivo dell’estate, la programmazione di Beautiful, Una vita e Il segreto sull’ammiraglia Mediaset proseguirà dal lunedì al venerdì ma si interromperà nel weekend. Lunedì 3 giugno, inoltre, partirà una programmazione temporanea che vedrà delle puntate molto lunghe di Una vita, ma presto la telenovela spagnola tornerà ...

Una Vita - trame : Silvia scopre che Arturo ha dei seri problemi di salute : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella di Aurora Guerra arrivata alla sua terza, seguitissima, stagione in Italia. Nelle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, Arturo inizierà ad avere dei malori sempre più frequenti che faranno molto preoccupare Silvia e Esteban. Una Vita: Silvia e Arturo, nuova coppia Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le nuove puntate, svelano che non ci sarà pace per ...