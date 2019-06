Una nuova cura per il cancro al seno aumenta del 70% le possibilità di sopravvivenza

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) Sono in aumento le donne giovani, tra 20 e 39 anni, con tumore alavanzato. Per loro, unasperanza arriva da una molecola (ribociclib) che, aggiunta alla terapia endocrina standard, ha dimostrato dire significativamente la. A evidenziarlo è lo studio di fase III MONALEESA-7, su un campione di 672 pazienti seguite da circa tre anni, presentato al congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). Lo studio ha evidenziato che dopo 42 mesi di trattamento, il tasso diera del 70% per le donne trattate col farmaco e la terapia standard e del 46% per quelle che ricevevano la solastandard.I risultati dello studio sono stati presentati in conferenza stampa all’Asco come notizia urgente ‘late-breaker’ e pubblicati simultaneamente sul New England Journal of Medicine. “Ildelavanzato ...

LauraPausini : Ecco la nostra nuova sorpresa per voi! È fuori ora una nuovissima versione acustica di In Questa Nostra Casa Nuova… - SerieA : Una nuova sfida per mister Antonio #Conte: è ufficialmente il nuovo allenatore dell'@Inter. Bentornato in #SerieATIM! ?? - nzingaretti : Nel governo c'è un clima di tregua armata che aumenta l'immobilismo sul futuro del Paese. Noi vogliamo un nuovo Pia… -