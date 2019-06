Un pakistano è stato arrestato a Viterbo aver molestato due bambine

agi

(Di sabato 1 giugno 2019) Un cittadinodi 29 anni, residente ae regolare in Italia, èarreper violenza sessuale aggravata nei confronti di dueminori di 14 anni. I particolari dell'operazione sono stati resi noti in una conferenza stampa alle 10 in Questura a. Il provvedimento in questione è il frutto di un'articolata attività investigativa iniziata i primi di maggio. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile locale e coordinata dalla Procura della città laziale, ha avuto origine dalle denunce dei genitori delle due ragazzine che nella stessa giornata, nel centro storico cittadino, avevano affermato di essere state molestate da uno straniero. L'uomo, in due momenti differenti, le ha avvicinate mentre stavano rientrando in casa chiedendo loro se ci fossero appartamenti da affittare. In poco tempo trasformava però ...

DocenteCarla : @GiorgiaMeloni Sono contenta che il pakistano sia stato arrestato x ciò che ha fatto - d_gerbino : Un PAKISTANO è stato arrestato a #Viterbo per VIOLENZA SESSUALE nei confronti di due bambine... Aspettiamo tutti un… - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: #Viterbo, un cittadino pakistano è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di due minorenni. -