Ultraleggero precipita alle porte di Roma | morto il pilota

Verona - velivolo Ultraleggero precipita nell'Adige : due feriti : Un altro incidente aereo si è verificato in Veneto, precisamente nel veronese, dove questo pomeriggio, poco prima delle 17:00, un ultraleggero è precipitato nel fiume Adige, in località Settimo, che ricade nel comune di Pescantina. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, in un primo momento si diceva che ci fossero quattro persone a bordo dell'ultraleggero in questione, ma adesso si è certi che a bordo c'erano solo due persone, il ...

Ultraleggero precipita nel fiume Agide : due feriti : Ultraleggero precipita nel fiume Agide: due feriti E’ accaduto in località Settimo, nel comune di Pescantina. A differenza di quanto riportato in precedenza, non ci sarebbero passeggeri sbalzati fuori e sarebbero finiti in acqua e trasportati via dalla corrente Parole chiave: ...

Ultraleggero precipita nel fiume Agide : quattro persone a bordo : Ultraleggero precipita nel fiume Agide: quattro persone a bordo E’ accaduto in località Settimo, nel comune di Pescantina. Due dei passeggeri sarebbero stati sbalzati fuori e sarebbero finiti in acqua e trasportati via dalla corrente Parole chiave: ...

Treviso - aereo Ultraleggero precipita su una casa : due morti : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Caerano San Marco, nel trevigiano, precisamente in via Giorgione, quando un aereo ultraleggero è improvvisamente precipitato su una abitazione. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, ci sono due morti: si tratta di un 47enne, Juri Bortoli, originario di Montebelluna, e di Mario Ceccato, un 70enne di Pederobba. Al momento non sono ancora note le cause del disastro che è costato la ...

Caerano San Marco. Precipita Ultraleggero : morti Juri Bortoli e Mario Ceccato : Tragedia nei cieli di Caerano San Marco in provincia di Treviso. Ieri sera, poco prima delle 20, un ultraleggero si

Trevigiano - precipita Ultraleggero : 4.34 Un ultraleggero si è schiantato contro una casa nel Trevigiano,provocando la morte delle due persone a bordo. L'incidente è avvenuto a Caerano San Marco, in provincia di Treviso. Era quasi l'ora di cena quando gli abitanti di una villetta hanno udito un botto tremendo contro una delle pareti esterne e poi un frastuono provenire dal terrazzo al primo piano.Il velivolo,pare in fase di picchiata, sarebbe finito senza controllo sul muro della ...