Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 15 | 10

Nuovo allenatore Juventus : Sarri firma in settimana - le Ultime notizie : Nuovo allenatore Juventus: Sarri firma in settimana, le ultime notizie Si fanno sempre più pressanti le voci che vogliono Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League, in procinto di accomodarsi sulla panchina della Juventus. Per lui ci sarebbe pronto un triennale a circa 6 milioni a stagione più bonus. Nuovo allenatore Juventus: Sarri ora è libero Secondo la stampa specializzata, ieri venerdì 31 maggio, il procuratore del ...

Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli soddisfatto della lettera dell’Italia all’Unione Europea perché ci sono segnali positivi per l’economia italiana e sono convinto che l’Europa rispetterà la nostra volontà di crescere tagliare le tasse ha detto il vicepremier Matteo Salvini non sono assolutamente preoccupato dalle reazioni di Bruxelles Anzi se riusciremo come sono convinto grazie ...

Nuovo allenatore Juventus - Ultime Notizie : Sarri liberato dal Chelsea : Nuovo allenatore Juventus, ultime notizie: Sarri liberato dal Chelsea Ormai sembrano esserci pochi dubbi in merito: Maurizio Sarri dovrebbe essere il Nuovo allenatore della Juventus. Il condizionale però è ancora d’obbligo, ma il tecnico toscano sarebbe sempre più vicino al ritorno in Italia. LEGGI ANCHE: Fiorentina in vendita, arriva il comunicato ufficiale della società Nuovo allenatore Juventus: il Chelsea lascia libero ...

Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta trans a tutti è garantito il diritto alle cure agli immigrati Purtroppo il record è di TBC e scabbia lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini replicando al direttore di pediatria d’urgenza del Policlinico Sant’Orsola Sonia che aveva perso i negativi del DL sicurezza sui minorenni immigrati e negato che il ritorno di alcune malattie Come si ...

Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 10 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il ministro dell’economia del Giovanni Tria ha scritto La Commissione Europea una lettera di risposta e rilievi sollevati sul debito salta in riferimento a italiano Where are dito di Cittadinanza e quota 100 nella lettera si indica che il governo sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa corrente ...

WWE Ultime Notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : tutto pronto per la 25esima edizione di Take Over : NXT Take Over XXV, CARD PAZZESCA – A bridgeport nel Connecticut si scriverà la storia. Sarà infatti il 25esimo ppv targato NXT e come sempre quanto si legge la parola Take Over si sa che gli incontri previsti non deluderanno, tanto che spesso il rating di questi show a livello di qualità del lottato superano anche quelli dei ppv dei due brand maggiori. Avremo Matt Riddle contro Rodney Strong in un single match fra due tipi di wrestler ...

Scuola - PAS docenti 36 mesi e reclutamento Ultime Notizie : fissato incontro chiave Governo-sindacati : Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 12,30 per la prosecuzione dei lavori del tavolo tematico sul reclutamento scolastico. Lo hanno annunciato i sindacati attraverso una nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali: ‘Ci aspettiamo che l’amministrazione – scrive la Flc-Cgil – che già si è informalmente espressa sulle nostre rivendicazioni, dia una ...

Ultime Notizie Roma del 01-06-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate d’ascolto buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio se si lavora bene con questo governo vada avanti Se invece il MoVimento 5 Stelle diranno tutto non starò a tirare a campare così Salvini sull’ipotesi di elezioni anticipate io le consiglio di Intanto prova le dimissioni del vice ministro leghista rixi condannato per le spese pazze Liguria le ho accettate per ...

Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara bene la relazione di Banca d’Italia che conferma la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l’economia italiana la flat Tax è la prima riforma che governo e Parlamento dovranno discutere e poi te le parole di Matteo Salvini dopo l’intervento finisco che tu la testa. i parlamentari del Movimento 5 ...

Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale vediamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022 lui scrive al ministro dell’economia Giovanni Tria nella lettera di risposta la commissione dove Spiega che in linea con la legislazione in vigore il programma di ...