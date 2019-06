Tumori pediatrici | speranze da un nuovo farmaco ‘personalizzato’

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019)potrebbe essere in grado di combattere idei bambini: si tratta di un medicinale ‘personalizzato’ che ha dimostrato di ridurre la massa tumorale, e in alcuni casi di eliminarla del tutto, in bambini malati che presentano particolari mutazioni geniche. La cura permette quindi di agire in modo ‘personalizzato’ sulla base della mutazione genica del singolo paziente. Lo studio relativo alla nuova molecola entrectinib è stato presentato al Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco). Lo studio Startrk ha considerato un campione di 29 bambini tra i 4 mesi di vita ed i 20 anni di eta’ condel sistema nervoso centrale, neuroblastoma esolidi. Tutti i pazienti che presentavano particolari mutazioni dei geni Ntrk, Ros1 e Alk (12 sul totale) hanno risposto positivamente al trattamento registrando una riduzione ...

