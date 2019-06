Tumore | presentato il nuovo farmaco che aumenta del 70% la prospettiva di vita dei malati

liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) Si chiama ribociclib ed è ilin grado dire la sopravvivenza delle donne colpite da tumori al seno metastatizzati. Lo studio è statoall’Asco, il congresso americano di oncologia in corso a Chicago e contemporaneamente pubblicato sul New England Journal of Medicine.

