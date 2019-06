Trent’anni da Piazza Tienanmen | la repressione raccontata a chi non c’era

vanityfair

(Di sabato 1 giugno 2019) La foto è entrata nell’immaginario collettivo: il ragazzo rimasto senza nome con la camicia bianca e i pantaloni scuri fermo davanti a un carro armato, il primo di una fila di mezzi militari che sta mettendo fine a uno dei movimenti per la libertà del 1989,fa. Se l’immagine scattata da Jeff Widener per la Associated Press è uno dei simboli del Novecento, i particolari della storia accaduta nei primi giorni di giugno ina Pechino sono persi nella memoria di molti. E la Cina non ha intenzione di ricordarli. IL SILENZIO CINESE A chi gli chiedeva se l’Esercito di liberazione popolare avesse in programma di commemorare ladel 4 giugno 1989, la normalizzazione nel sangue della protesta pro-democrazia degli studenti diTiananmen. Il portavoce del ministero della Difesa cinese Wu Qian ha risposto: «Non sono d’accordo per l’uso ...

