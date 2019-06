Traffico Roma del 01-06-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 01-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 15:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AL QUARTIERE AURELIO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN PIAZZALE GREGORIO VII IN PROSSIMITÀ DI VIA SERGIO I SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA L’USCITA TIBURTINA-PORTONACCIO E L’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO VERSO SAN GIOVANNI IN CORSO, AL QUIRINALE, LE CELEBRAZIONI PER IL 73 ESIMO ANNIVERSARIO ...

Traffico Roma del 01-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 01 GIUGNO 2019 ORE 13:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma. PER INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE ALL’INCROCIO CON VIA DI CASTEL FUSANO E SULLA VIA OSTIENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL PORTO FLUVIALE Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ...

Traffico Roma del 01-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD RALLENTAMENTI, PER INCIDENTE, SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI ISOLA FARNESE; A SEGUIRE Traffico RALLENTATO DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ; RALLENTATA ANCHE LA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E COLLE SALARIO VERSO IL GRA. A ...

Traffico Roma del 01-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, ANCHE SE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA ORMAI RISOLTO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA ...

Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, CIONONOSTANTE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SULLA VIA SALARIA INOLONNAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA. AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE ...

Traffico Roma del 01-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, Traffico SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO, MENTRE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO GIÀ I PRIMI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLA Roma-FIUMICINO. AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE SEGNALATO ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA E PER UN INCIDENTE DALLA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA. INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. IN CENTRO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ...

