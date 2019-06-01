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Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09 | 00 NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 01-06-2019 ore 09:00 (Di sabato 1 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma SABATO 1 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, CIONONOSTANTE NON MANCANO SEGNALAZIONI DI INCIDENTI. SULLA VIA SALARIA INOLONNAMENTI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA. AL NOMENTANO PRUDENZA PER UN INCIDENTE SEGNALATO SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA REGINA MARGHERITA; POSSIBILI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER INCIDENTE, ANCHE A LARGO VENTUNO APRILE ALTEZZA VIALE VENTUNO APRILE. ALL’AURELIO, LAVORI URGENTI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA COMPORTANO LA CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA GREGORIO VII, FRA VIA ANGELO DI PIETRO E LARGO CARDINAL CLEMENTE MICARA IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE. È DA POCO INIZIATA LA MANIFESTAZIONE DEI PENSIONATI IN PIAZZA SAN GIOVANNI, CIRCA ...
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