Tottenham-Liverpool | gli highlights del match – VIDEO

Liverpool-Tottenham 2-0 - Finale Champions League 2019 : Reds Campioni d’Europa per la sesta volta - Salah e Origi a segno : Il Liverpool ha vinto la Champions League 2019, i Reds hanno sconfitto il Tottenham per 2-0 nella Finale andata in scena allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Il derby inglese è stato avaro di emozioni, giocato a ritmi relativamente bassi e non sono arrivate grandi emozioni come invece ci si aspettava alla vigilia: la tensione ha regnato sovrana nella capitale spagnola, i ragazzi di Klopp sono riusciti a spuntarla grazie al rigore ...