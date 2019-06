Terremoto | scossa in Calabria | epicentro in provincia di Reggio MAPPE e DATI

Calabria : nuova scossa di Terremoto avvertita tra vibonese e reggino - dati INGV : Continua a tremare la Calabria sud-occidentale, dove da diversi giorni si è instaurato un modesto sciame sismico caratterizzato da diverse scosse di terremoto di debole e moderata entità. Oggi 1...

Terremoto - scossa magnitudo 5 in Albania : due feriti e case danneggiate : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5 ha colpito oggi l’Albania: l’epicentro è stato registrato a 12 km a sudest di Corizza, circa 165 km a sudest di Tirana, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 9,6 km di profondità. Lo rende noto l’Istituto geofisico americano (Usgs). Media locali riportano che due persone sono rimaste ferite, mentre il ministero della Difesa ha reso noto che almeno cinque case sono state ...

Albania : forte scossa di Terremoto all'alba - avvertita in Puglia : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 1 giugno 2019, esattamente alle 06.26, sulla penisola balcanica centrale, esattamente in Albania. Stando ai dati giunti dai sismografi dei più...

Terremoto oggi nelle Filippine - M 6.1/ Nuova scossa dopo la catastrofe di aprile : Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6.1: panico dopo il sisma di fine aprile che provocò diversi morti e danni ingenti.

Scossa di Terremoto magnitudo 5.8 al largo della costa messicana : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.8 è stata registrata al largo dello Stato di Jalisco (Messico): l’Istituto geofisico statunitense USGS ha registrato l’evento alle 11:57 UTC, a 241 chilometri dalla località di Tomatlan, con un ipocentro a 10 circa 10 km di profondità. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.8 al largo della costa messicana sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Messina - scossa in mare di magnitudo 2.2 : Terremoto Messina, scossa in mare di magnitudo 2.2 Epicentro a a circa 11 chilometri da Brolo e Piraino. Gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato il lieve sisma alle 6.42, a una profondità di 139 chilometri Parole chiave: ...

Terremoto Calabria : scossa nella costa cosentina [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa calabra. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 18.48. L’epicentro è stato localizzato nella costa Calabra Nord Occidentale, nel distretto di Cosenza, mentre l’ipocentro a 275 Km di profondità. L'articolo Terremoto Calabria: scossa nella costa cosentina [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte scossa di Terremoto a El Salvador [LIVE] : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 6.6 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 09:03 UTC (11:03 ora italiana, 03:03 ora locale) al largo di El Salvador, in America Centrale. L’INGV ha classificato l’evento con magnitudo 6.3. Il sisma è stato localizzato a 40 km sud dalla località di La Libertad. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto a El Salvador [LIVE] sembra essere il ...

Terremoto - paura in Sicilia : scossa sull’Etna - epicentro in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 15:05. Il sisma è stato localizzato con epicentro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, sull’Etna. L’ipocentro è stato localizzato a 5.1 Km di profondità. paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita sia nel comune dell’epicentro che nei comuni limitrofi, come Sant’Alfio, Giarre, Aci Catena, ...

Scossa di Terremoto ai piedi dell'Etna : epicentro a Zafferana Etnea : Una Scossa di terremoto di lieve entità e di breve durata si è verificata in Sicilia, nell'area dell'Etna, alle ore 16.21. Secondo le prime rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo...

Forte scossa di Terremoto in Svizzera : paura a Losanna - Ginevra e in Francia [MAPPE e DATI] : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito stamattina, alle 10:48, la Svizzera occidentale, al confine con la Francia, con epicentro nel lago di Ginevra, molto vicino a Losanna. Sia a Losanna che a Ginevra la popolazione è scesa in strada impaurita. Al momento non sono segnalati danni. Seguiranno aggiornamenti Quando gli tsunami si verificano nei laghi: i casi storici in Svizzera, Italia e America L'articolo Forte scossa di ...

Terremoto in Calabria - sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia dopo la forte scossa della notte [MAPPE] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando la Calabria meridionale dopo la scossa di Terremoto che stanotte all’1:31 ha scatenato il panico con migliaia di persone in fuga dalle loro abitazioni tra le Serre e la piana di Gioia Tauro dove il risentimento sismico della scossa principale (di magnitudo 3.6) ha raggiunto il 5° grado della scala Mercalli. Da quel momento si sono verificate molte altre scosse, l’ultima pochi minuti ...

Scossa di Terremoto di 3.8 nella notte in Calabria : sentita fino in Sicilia : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 della scala Richter è stata registrata dalla Sala Sismica di Roma-Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) all'1:31 di quest'oggi, 27 maggio 2019, in Calabria. Il sisma, secondo quanto riportato dai dati ufficiali dell'isitituto, avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sud di San Pietro di Caridà, un piccolo comune che conta poco più di mille abitanti in provincia di Reggio ...