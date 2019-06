Terremoto all' alba | forti scosse tra Albania e Grecia | paura e gente in fuga

Albania : forte scossa di Terremoto all'alba - avvertita in Puglia : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 1 giugno 2019, esattamente alle 06.26, sulla penisola balcanica centrale, esattamente in Albania. Stando ai dati giunti dai sismografi dei più...

Allegri mi ha insegnato a restare ferma davanti al Terremoto! L'amore di Ambra Angiolini : Dopo 5 anni alla guida della Juve, Massimiliano Allegri ha lasciato lasciato la panchina bianconera. Un periodo particolare della sua carriera, durante il quale la compagna, Ambra Angiolini, ha voluto manifestargli la sua vicinanza. Sulle pagine di Vanity Fair, l’attrice ha dedicato a lui un pensiero e un saluto : “Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto ...

Dalla “strana alleanza” al Terremoto delle europee : un anno di governo gialloverde : Compie un anno il governo M5s-Lega e, alla vigilia del soffio sulle candeline, non si può dire che goda proprio di ottima salute, scombussolato dal voto europeo che ha ribaltato i rapporti di forza tra i due azionisti della maggioranza. ? Sessantacinquesimo della Repubblica, primo della XVIII legislatura, l'esecutivo di Giuseppe Conte è in carica a partire dal 1 giugno del 2018. La sua nascita, dopo 88 giorni di faticosa 'gestazione', è ...

Le notizie del giorno – Nuovo Terremoto nel mondo del calcio - paura per Pirlo e caos tra liti e valzer allenatori : Le notizie del giorno – Su calcioWeb l’avevamo anticipato in occasione del valzer allenatori, adesso è arrivata la conferma: Gasperini sarà l’allenatore dell’Atalanta anche per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha realizzato un vero e proprio miracolo, si è qualificato per la prossima Champions League, un risultato inimmaginabile ad inizio stagione. Il merito principale è stato del tecnico Gasperini che inevitabilmente è ...

Terremoto in Svizzera : “Un sisma del genere avviene una volta all’anno” : Terremoto questa mattina in Svizzera, alle 10:48, nella zona del lago Lemano, al confine con la Francia. Il sisma magnitudo 4.2 è stato localizzato nei pressi di Novel, in Francia, circa 15 km a sud-ovest di Montreux (cantone di Vaud): il Servizio Sismico Svizzero (SED) con sede al Politecnico federale di Zurigo, ha spiegato su Twitter che danni minori sono possibili e che il Terremoto è stato “largamente percepito“. Il SED ha anche ...

Terremoto a Reggio Calabria - magnitudo 3.8 : allarme da Vibo Valentia a Messina : Un Terremoto di magnitudo 3.8 è stato avvertito all'1.31 di notte in provincia di Reggio Calabria. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in un'area molto...

Devastante Terremoto in Perù : gravissimi danni e crolli - il primo bilancio ufficiale delle autorità [GALLERY] : Un violento terremoto magnitudo 8 (dati USGS) ha causato ieri (07:41 UTC) gravi danni in Perù, ma soltanto un morto e 26 feriti, secondo il primo bilancio ufficiale fornito dalle autorità: il sisma si è verificato in una regione scarsamente popolata nel bacino dell’Amazzonia. La vittima è un uomo, un 48enne, che ha perso la vita in un crollo a Yurimaguas, città vicina all’epicentro, dove molti vecchi edifici sono ...

Ballando con le Stelle - vestitino striminzito e Terremoto sexy : Elisa Isoardi incanta il pubblico : Un talento che nessuno conosceva. Quello di Elisa Isoardi. La conduttrice de La prova del cuoco, infatti, è stata ospite di Milly Carlucci nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1. E la Isoardi ha incantato il pubblico interpretando in modo piuttos

Terremoto a Parma di 3.4 magnitudo - allarme tra la gente : avvertito fino a La Spezia : Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.4: l’epicentro della scossa, avvertita chiaramente in molte zone della regione alle ore 12.38, è situato a 5 chilometri dal comune di Tizzano Val Parma.

Fiorentina - il Terremoto in serie A all'ultima giornata : la tentazione americana dei Della Valle : Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto Della Fiorentina. Secondo un'indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l'accordo con i Della Valle per l'acquisto del c

Terremoto - Bonaccini : “Il Governo volta le spalle ai cittadini dell’Emilia-Romagna” : “In un colpo solo Governo e maggioranza in Parlamento hanno voltato le spalle agli stessi cittadini che, qui in Regione, ci incalzano a tutelare”. A sottolinearlo, con un post su Facebook, e’ il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “amareggiato per la bocciatura alla Camera degli emendamenti a favore delle aziende agricole colpite dalle gelate di inizio 2018, delle comunità che hanno subito ...

Terremoto - tra Parma e Piacenza di 3.3 avvertito chiaramente dalla popolazione : Terremoto, una scossa è stata avvertita alle 16.37 tra le province di Parma e Piacenza. L'Ingv ha diffuso una stima di 3.3 con epicentro a Vernasca (Piacenza). La profondità...

Terremoto - scossa a Parma avvertita chiaramente dalla popolazione : Terremoto, scossa forte avvertita alle 16.37 a Soragna, in provincia di Parma (epicentro quattro km a nord della città). L'Ingv ha diffuso una prima stima probabile tra 3.1 e 3.6, ma altre...