Taron Egerton e Rami Malek come Elton e Freddie | la foto che tutti aspettavano

Elton John e Taron Egerton hanno cantato “Rocketman” dopo la premiere del film a Cannes ed è stato grandioso : Wow The post Elton John e Taron Egerton hanno cantato “Rocketman” dopo la premiere del film a Cannes ed è stato grandioso appeared first on News Mtv Italia.

(I’m Gonna) Love Me Again è il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman è (I'm Gonna) Love Me Again. Il duetto sarà inserito nella pellicola che uscirà il prossimo 24 maggio. Il brano è stato scritto da Elton John e Bernie Taupin appositamente per l'occasione. Il brano sarà inoltre portato in duetto con Taron Egerton, che sarà anche protagonista della pellicola al cinema dal 29 maggio. Il singolo è co-prodotto da Giles Martin e Greg Kurstin ed è ...

“Rocketman” : nella colonna sonora del film anche un duetto di Elton John e il protagonista Taron Egerton : "(I’m Gonna) Love Me Again" The post “Rocketman”: nella colonna sonora del film anche un duetto di Elton John e il protagonista Taron Egerton appeared first on News Mtv Italia.

Taron Egerton interpreta Rocket Man di Elton John nella nuova clip tratta dal biopic (video) : La produzione del biopic sulla rockstar britannica ha lanciato un video in cui vediamo l'attore Taron Ergeton interpretare Rocket Man di Elton John. Il film, che prende il nome dalla hit del cantautore di Pinner, uscirà nelle sale italiane il 29 maggio. Il 24 maggio, invece, verrà pubblicata la colonna sonora. Per l'occasione il regista Dexter Fletcher ha voluto che le canzoni di Elton John fossero interpretate direttamente dal protagonista, al ...

Taron Egerton : «Elton John sono io» : Il mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonIl mio nome è Taron EgertonDirettore Simone Marchetti; intervista Enrica Brocardo; creative direction Sarah Grittini; ...