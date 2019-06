Spettacolo puro al Giro d’Italia | Bilbao trionfa sul traguardo di Croce d’Aune | Roglic

sportfair

(Di sabato 1 giugno 2019) Pellosi aggiudica la vittoria nella penultima tappa deld’Italia: alleanza tra Nibali e Carapaz,staccato ad’Aune Una tappa mozzafiato oggi ald’Italia: la 102ª edizione della Corsa Rosa non ha deluso le aspettative, con colpi di scena, sorprese ed unounico. I corridori hanno affrontato oggi 194km da Feltre a(Monte Avena), con cinque lunghissime salite che li hanno messi a dura prova. La tappa odierna si è accesa sul finale con Landa, Nibali e Carapaz che hanno preso il largo, staccando Primoz. I tre corridori si sono ‘alleati’ per guadagnare più tempo possibile dallo sloveno della Jumbo Visma per metterlo in difficoltà in vista della cronometro di domani. Vincenzo Nibali ha tentato di attaccare, ma Carapaz non ha mai dato segno di cedimento: l’ecuadoregno della Movistar è sempre ...

SuperTennisTv : Un Salvatore Caruso impressionante domina il match contro Simon per 6-1 6-2 6-4 e si regala un 3° turno Slam per la… - ElevenSportsIT : #PlayOff #SerieC ?? Cosa si è inventato Francesco #Lodi?! @Catania ?? @TrapaniCalcio è stata puro spettacolo - Gianmar26145917 : @doloresgalli Spettacolo puro, altroché Ramadan! -