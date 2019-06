Sollevamento pesi | Mondiali juniores 2019 | Sergio Massidda d’oro! Successo strepitoso per

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) Arrivano buone notizie da Suva (Fiji), dove idihanno visto trionfare nella prima giornata l’azzurronella categoria dei 55kg maschili, per quello che il primo metallo pesante della storia in una rassegna under-20. Unquello del classe 2002, più giovane rispetto ai principali rivali, tra cui il giapponese Yuto Yamaguchi, e che proprio con il nipponico ha dato vita ad un intenso duello già nella gara di strappo, vinta dall’asiatico con 103 kg, uno in più di, fermo a 102 kg, dopo un tentativo fallito a 104 kg. Bronzo al taiwanese Lin Zhi Ting con 98 kg. Nello strappo l’azzurro è riuscito però a trovare il giusto equilibrio alla pedana, alzando 131 kg dopo la terza valida, e precedendo in graduatoria un altro giapponese, Kaito Kubo, di 3 kg, con Lin ancora terzo per via dei suoi 121 ...

